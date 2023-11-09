Hacılar'da 'Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes'

2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Hacılar'da düzenlenen 'Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes' projesi ile Cumhuriyetin 100. yılında fidanlar 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı'nda toprakla buluşturuldu.

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  • 09.11.2023 11:58
  • Güncelleme: 09.11.2023 15:53
Hacılar'da 'Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde Hacılar’da düzenlenen “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” projesi ile Cumhuriyetin 100. yılında fidanlar 100. Yıl Cumhuriyet Ormanı’nda toprakla buluşturuldu.

2023 yılı Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri çerçevesinde, “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes” mottosuyla Türkiye’de eş zamanlı olarak 81 il ve ilçelerinde ağaç dikme etkinliği düzenleniyor. Hacılar Kaymakamlığı, Belediye ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı Tesisleri yolu üzerinde bulunan ağaçlandırma alanına ilçe protokolü ve öğrencilerin katılımıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlerle birlikte fidan diken Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan burada yaptığı açıklamada, “Biz Hacılar ilçesi olarak bugün fidan dikme etkinliği düzenledik. Tabii ki ülkemizde 4 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlatılan kampanya ile 27 milyon fidan toprakla buluştu. Son 4 yılda ilçemiz genelinde Orman Bölge Müdürlüğümüz tarafından 400 bin fidanın dikimi de yapıldı. Bu yıl içinde de hem bu bölgede hem devam eden Hisarcık Melikgazi sınırımız arasında da Orman Bölge Müdürlüğümüz yaklaşık 75 bin fidanın dikimini yapacak. Vatandaşlarımıza da mevsiminde değişik meyve fidanlarını da hayırseverlerimizin desteğiyle belediyemizin desteğiyle de binlerce fidan da toprakla buluşmasına vesile oluyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen herkese başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere Orman Bölge Müdürlüğümüze, kıymetli çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hacılar Kaymakamı Burak Dertlioğlu da açıklamasında, “Peygamber efendimizin hadisinde belirttiği gibi kıyamet kopacak dahi olsa elinizdeki fidanı dikiniz hadisince biz de zaten bunu şiar edinmiş bir toplumuz. Hacılarımızda da etkinliği bu manada gerçekleştiriyoruz. Burada bütün kamu kurum ve kuruluşlarımızdan, arkadaşlarımız, vatandaşlarımız burada. İnşallah seneye de burada daha büyük bir etkinlik için hazır olacağız. Herkesi bekliyoruz, emeği geçen herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

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İHA

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