Başakşehir- Kayserispor: 1-1
Kayserispor, Süper Lig'de sezonun 8'nci haftasında Başakşehir ile oynadığı maçı 1-1'lik beraberlikle tamamladı.
Kayserispor, Süper Ligin 8’ncı haftasında Başakşehir'e konuk oldu. Kayserispor gol perdesini 32'nci dakikada Mane ile açtı. Maçın 53'üncü dakikasında Başakşehir'in Krzysztof Piatek ile attığı golle maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
GOL… Maçın 32'nci dakikasında Kayserispor atağında Cardoso’nun ortasında topla buluşan Mane'nin şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
GOL.. Maçın 53'üncü dakikasında Krzysztof Piatek'in golüyle ev sahibi farkı kapatan golü attı: 1-1.
Müsabakada başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
MAÇIN KİMLİĞİ
STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu
HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Salih Mazlum, Murat Temel
BAŞAKŞEHİR: Muhammed, Lima, Hamza, Opoku, Kemen, Berat (Dk. 46 Onur Ergün), Berkay (Dk 82 Matchoi Djalo), Davidson (Dk.46 Serdar Gürler), Pelkas (Dk 68 Joao Figuerido), Deniz (Dk 88 Ömer Faruk Beyaz), Piatek
KAYSERİSPOR: Bilal, Carole (Dk.85 Hasan Ali), Arif, Bourabia, Gökhan, Baran (Dk 85 Kartal Kayra), Ali Karimi (Dk.75 Yaw Ackah), Mane (Dk.68 Eray Özbek), Cardoso (Dk.84 Nurettin Korkmaz), Boa Morte, Nazon.
GOLLER: Dk. 53 Krzysztof Piatek (Başakşehir) Dk.32 Mane (Kayserispor)
SARI KART: Lucas Lima (Başakşehir), Yaw Ackah (Kayserispor)