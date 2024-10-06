Merhum milli sporcu Buket Kaya adına şampiyona yapıldı

Hacılar Gençlik ve Spor ilçe Müdürlüğü Spor Salonunda gerçekleşen ve iki gün sürecek olan Buket Kaya Kayseri Tekvando Şampiyonası’nın ilk günü tamamlandı.

Pumse kategorisinde yapılan şampiyonanın açılışına merhum Buket Kaya’nın ailesi de katıldı. Açılış töreninin ardından başlayan müsabakalarda sporcular sikletlerine göre mi mücadele etti.

Buket Kaya Tekvando Şampiyonası bugünki müsabakaların ardından sona erecek.