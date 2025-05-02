Başkan Afşar, 'Hiçbir siyasi geçmiş, hiçbir sosyal statü, bir çocuğa el kaldırmayı mazur gösteremez'

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Afşar, Develi’de öğrenciye yönelik şiddet olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hiçbir siyasi geçmiş, hiçbir sosyal statü, bir çocuğa el kaldırmayı mazur gösteremez. Saldırının failleri hakkında yasal süreç derhal ve şeffaf bir biçimde işletilmeli, öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atan tüm kişi ve durumlara karşı "sıfır tolerans" ilkesi uygulanmalı, okullarda güvenlik önlemleri artırılarak, benzeri olayların tekrarının önüne geçilmelidir. Ayrıca, bu olayın üstü örtülmeye çalışılırsa, yalnızca hukukun değil, kamu vicdanının da yaralanacağını hatırlatmak isteriz. Çocuklarımızı siyasetin gölgesinden, şiddetin karanlığından ve korkunun baskısından korumak hepimizin ortak görevidir. Kim olursa olsun, kimden gelirse gelsin, şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Kayseri Şube Başkanı Murat Afşar, Develi’de ortaokul öğrencisine yönelik yaşanan şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı. Afşar, okullarda güvenlik uygulamalarının artırılması gerektiğini vurgulayarak, “Develi ilçemizde bir ortaokulumuzda 8. Sınıf öğrencimize yönelik yaşanan ve kamuoyunun da büyük tepki gösterdiği öğrenciye yönelik fiziksel saldırı, sadece o çocuğun değil, tüm öğrencilerimizin güvenliğine ve eğitim hakkına yapılmış açık bir tehdittir. Saldırının, eski bir siyasi kimliği bulunan bir şahıs tarafından gerçekleştirilmiş olması, olayın vahametini daha da artırmaktadır. Unutulmamalıdır ki, hiçbir siyasi geçmiş, hiçbir sosyal statü, bir çocuğa el kaldırmayı mazur gösteremez, göstermemelidir. Hürriyetçi Eğitim Sen olarak bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Öğrencilere yönelik şiddet, eğitim ortamlarının huzurunu bozan, çocuklarımızın psikolojisini zedeleyen ve en temel hak olan eğitim hakkını ihlal eden bir suçtur. Bu suçun faili ister sıradan bir vatandaş ister eski bir siyasetçi olsun, adalet önünde hesap vermelidir. Bu vesileyle yetkililere ve kamuoyuna çağrımızdır: Saldırının failleri hakkında yasal süreç derhal ve şeffaf bir biçimde işletilmeli, öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atan tüm kişi ve durumlara karşı "sıfır tolerans" ilkesi uygulanmalı, okullarda güvenlik önlemleri artırılarak, benzeri olayların tekrarının önüne geçilmelidir. Ayrıca, bu olayın üstü örtülmeye çalışılırsa, yalnızca hukukun değil, kamu vicdanının da yaralanacağını hatırlatmak isteriz. Çocuklarımızı siyasetin gölgesinden, şiddetin karanlığından ve korkunun baskısından korumak hepimizin ortak görevidir. Kim olursa olsun, kimden gelirse gelsin, şiddetin karşısında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.