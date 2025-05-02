Kayseri'de Son 6 Yılda 750 bin fidan toprakla buluştu

Kayseri, son altı yılda hayata geçirilen çevre projeleri ve yeşil alan düzenlemeleriyle dikkat çekiyor. Kent genelinde toplam 750 bin fidan toprakla buluşurken, yeşil alanlar toplam 11 milyon metrekareye yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte, kişi başına düşen yeşil alan oranı 18,43 metrekareye çıkarak, hedeflenen 20 metrekarenin yakınında ilerliyor.

Kayseri'de Son 6 Yılda 750 bin fidan toprakla buluştu

Çevreci projelere toplam 1 milyar 109 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapan Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özellikle Erciyes ve Ali Dağı gibi doğal alanlarda ağaçlandırma çalışmalarını arttırdı. Hidrolojik ve iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliklerine ilkokul öğrencileri de katıldı.

Ayrıca, kente nefes aldıran 1 milyon 260 bin metrekarelik Millet Bahçesi ve 32 park, kent yaşamını zenginleştiriyor. Yenilenen Ali Dağı Mesire Alanı’nın 50 milyon TL bütçeyle halkın hizmetine sunulması ve yaklaşık 600 dekar alanın mera vasfına kazandırılması, sürdürülebilir şehircilik anlayışını yansıtan gelişmeler arasında yer alıyor.

Kentte ağaçlandırma alanı 2019’dan 2025’e kadar yaklaşık 400 bin metrekare artarken, çevre yatırımlarını sürdüren Kayseri, doğa ve kent yaşamını uyum içinde geliştirmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

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