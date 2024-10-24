Başkan Ahmet Taş: 'Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz'

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Dernek Başkanı Ahmet Taş Ankara Tusaş'taki menfur saldırıyla ilgili şunları söyledi:

'Siyasette normalleşme çalışmalarının hız kazandığı, ülkemizde milli birlik ve kardeşliğin Tahkim edilmeye çalışıldığı, ülkemize yönelik muhtemel dış saldırılara karşı tedbirlerin görüşüldüğü bir ortamda;

Ülkemizin merkezi Ankara’da, Kahramankazan ilçesi yakınlarındaki TUSAŞ tesislerine henüz kimsenin üstlenmediği menfur bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Uluslararası istihbarat örgütlerinin parmağı olduğu muhtemel menfur saldırıda şu ana kadar gelen bilgilere göre 5 görevlimiz şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Yaralıların bir kısmının ağır yaralı olduğu haberi kamuoyuna yansıdı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak millet ve devlet bütünlüğümüze yönelik olarak Değerlendirdiğimiz, tamamen ülke ve millet düşmanlarının organize ettiği düşündüğümüz menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, milletimize baş sağlığı diliyoruz.

Menfur saldırının aydınlatılması ve faillerinin bulunup adalete teslim edilmesi için ilgili kurumları göreve davet ediyoruz.'