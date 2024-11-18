Başkan Ahmet Taş'tan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürüne ziyaret

Ahmet Taş başkanlığındaki Gönüllü Kuruluşlar yönetimi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Arzu Çıngır'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Gönüllü kuruluşlar Başkanı Taş Kayseri Gönüllü kuruluşların amaçları, çalışma şartları ve bağlı kuruluşlar hakkında bilgiler verdi.

Talep edilmesi halinde ve imkanları ölçüsünde Aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü hizmetlerine katkı sunacaklarını bildirdi. Aile ve Sosyal hizmetlerin yeni il müdüresi Arzu Çıngır’a görevinde başarılar diledi.

Aile ve Sosyal hizmetler il müdüresi Arzu Çıngır gönüllü kuruluşların ziyaretinden, onlar hakkında aldığı bilgilerden çok memnun kaldığını, hizmetlerinde gönüllü kuruluşlara bağlı sivil kurumların desteğini alıp onlarla yardımlaşarak çalışmaktan çok memnun kalacaklarını bildirdi. Uygun ortamlarda Sivil Kurumlarla birlikte çalışıp yardımlaşmak istediklerini bildirdi. Ziyaret için teşekkür etti

