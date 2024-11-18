Talas MHP teşkilatı'ndan Ali Dağı'na 'Geleceğe milli miras'

Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleşen etkinliğe; Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, İl 2. Başkanı Bilgehan Hatip, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aytaç Gezici, il divan üyeleri, Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ak Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ve yönetimi, Milliyetçi Hareket Partisi Kocasinan İlçe Başkanı Behsat Önder ve yönetimi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Talas İlçe Başkanı Oğuzhan Şengül, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle başkanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Programda konuşma yapan Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Başkanı Kayhan Saraç, doğaya olan sorumluluğun bir parçası olarak gördüğü ağaç dikme etkinliği hakkında şöyle dedi: “Bugün burada, yalnızca ağaç dikmiyoruz; geleceğe kök salıyor, birlik ve beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Yeşil bir Talas ve yeşil bir Türkiye için adımlar atıyoruz. Etkinliğimize katılan tüm dava arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza, sivil toplum temsilcilerimize ve mahalle sakinlerimize yürekten teşekkür ediyorum.”

Bu anlamlı etkinlikte, aziz Ülkücü Şehitler ve 17 Aralık 2016 tarihinde hain terör saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçiklerimizin anısına dikilen fidanlarla, onların fedakarlıkları ve vatan sevgileri yaşatılmaya devam edildi. Aynı zamanda, Türk milletine hizmet eden önemli isimlerin anısına da fidanlar dikildi. Başbuğ Alparslan Türkeş, Bilge Lider Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım adına özel olarak dikilen fidanlar, onların ülkeye kattıkları değerlerin sembolü olarak yeşerecek.

Etkinlikte, Ülkücü davanın önemli isimlerinden olan ve “Taş Medreseli” olarak bilinen Faik Kaya, Yahya Sümer, Ayhan Dal, Zeki Güngör, Feyzullah Pekaslan ve Fazlı Kafiye’nin anısına da fidanlar toprakla buluştu.

Doğaya katkı sağlamak ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakmak için düzenlenen bu etkinlikte, birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi. Katılım gösteren tüm vatandaşlara teşekkür edilirken, gelecek nesillere umut dolu bir miras bırakmanın gururu paylaşıldı.

