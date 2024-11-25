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Başkan Ahmet Taş'tan Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanına ziyaret

Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, geçtiğimiz hafta genel kurulu yapılan Ak Parti Melikgazi ilçe başkanını ziyaret ederek tebriklerini bildirdi başarılar diledi.

Başkan Ahmet Taş'tan Ak Parti Melikgazi İlçe Başkanına ziyaret

Ahmet Taş başkanlığındaki Gönüllü Kuruluşar heyeti ile Ak Parti Melikgazi ilçe başkanlığına yeniden seçilen Tayyar Şahin başkanlığındaki ilçe yönetimi arasında tebrikleşmenin yanında, şehir ve ülke meseleleri hakkında görüş alışverişinde bulunulan güzel bir sohbet ortamı yaşandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti bildiren Ak Parti Melikgazi ilçe başkanı Tayyar Şahin sivil toplum kurumları, toplumun vicdanını temsil ettiğini bu sebeple sivil toplum kurumları ile yakın irtibat halinde olmaya önem verdiğini bildirdi.

 

Haber Merkezi

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