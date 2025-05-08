Başkan Ahmet Taş'tan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'a Teşekkür Ziyareti

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, 2 Mayıs Cuma günü halkımızın ve devletimizin ortak değerlerine verdiği önemi bir kez daha göstermek amacıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla güçlü bir mesaj verdi.

Tüm Türkiye’de okunan ve büyük takdir toplayan Cuma hutbesine desteklerini dile getiren gönüllü kuruluşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı tebrik etti.

Toplantıya katılan kalabalık sivil toplum temsilcileri, ardından İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Türkiye’nin ortak vicdanı ve kültürünün önemli bir parçası olan hutbe çalışmalarının zor ve dikkatli yürütülen bir hizmet olduğunu belirten Müftü Ayvaz, toplumun ihtiyacı olan konuları doğru ve anlaşılır biçimde hazırlamak için gösterilen çabanın takdire şayan olduğunu vurguladı. Ayrıca, Diyanet teşkilatının bu hassasiyeti göstermek adına özveriyle çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, gönüllü kurumların destek ziyaretinden memnuniyetini paylaşırken, ziyaretin anısına çekilen fotoğraflarla hatıralar ölümsüzleştirildi ve böyle anlamlı bir birliktelik sona erdi.