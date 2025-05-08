19 Mayıs Gece Koşusu' yapılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 19 Mayıs Gece Koşusu düzenleyecek.

19 Mayıs Gece Koşusu' yapılacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanmasına yönelik hazırlıklarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 19 Mayıs Gece Koşusu düzenliyor.

17 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek etkinliğe 16 yaş ve üzeri tüm sporseverler katılabilecek. 5K parkurda koşacak katılımcılar ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda ‘Gece Koşusu’ etkinliğine katılım sağlayabilecek.

Koşu için sporaskayseri.com.tr web sitesi üzerinden kayıt yapılması gerekirken katılımcılara numara dağıtımı etkinlik öncesinde yapılacak. Spor ayakkabı ve uygun kıyafetle katılım yapılması gereken etkinlik, sporseverleri bir araya getirecek.

Haber Merkezi

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