Başkan Akın, “İlaçlar bulunabilir olsun istiyoruz”

Bu 10 günlük süre içerisinde eczacılarımız ilaca ulaşmakta zorluk yaşadı. Çünkü zam isteyen taraf biz değiliz. Zam isteyen taraf firmalar. Bizler ilaçların bulunabilirliğini istiyoruz” dedi.

İlaçlara gelen yüzde 25'lik zam kararı 25 Aralık’ta yürürlüğe girdi. Zam kararının 10 günlük süre zarfı içerisinde kabul edilmesinin yanlış olduğunu belirten Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “Resmi Gazete’de ayın 15’inde ilaçlara yüzde 25 zam gelecek diye bir haber yayımlandı. Bu da ayın 25’inde faaliyete geçti. Bu 10 günlük süre zarfında hasta mağduriyeti ve eczacılar mağdur bir şekilde sağlık hizmeti ermeye çalıştı. Geriye dönüp baktığımızda bunun 10 günlük süreye yayılması son derece yanlıştır. Ayın 15’inde bir zam haberi yapıp ayın 25’inde ilaçlara bunların yansıtılması son derece yanlıştır. Bu 10 günlük süre içerisinde eczacılarımız ilaca ulaşmakta zorluk yaşadı. Çünkü zam isteyen taraf biz değiliz. Zam isteyen taraf firmalar. Bizler ilaçların bulunabilirliğini istiyoruz. Firmaların baskısı sonucu yüzde 25 oranında gelen zam bir yaraya merhem olmadı” ifadelerini kullandı.

‘BU DURUM HALK SAĞLIĞI OLMA YOLUNDA BÜYÜK BİR HIZLA İLERLİYOR’

İlaçların yeni bir fiyat kararnamesi ile fiyatlandırılması gerektiğini söyleyen Başkan Akın, “İlaçlarımız hala bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bu durum hala halk sağlığı sorununa dönüşmediyse bu eczacılar sayesindedir. Eczacılar diğer meslektaşları ve hekimlerle iletişim halindeler. Gerekirse tedavi protokollerinde değişikliğe gidilmesini rica ediyorlar. Durum böyle olunca ister istemez eczacılarımız danışmanlık hizmeti vermekte zorlanıyor. Reel enflasyona baktığımız zaman geride kalmış bir oranla karşı karşıyayız. İlaçta kullanılan Euro kuru 17,55, reel kura baktığımız zaman ise Euro 30 lirayı aşmış durumda. Aradaki makas ne kadar artarsa ilaçlarımızın da bulunabilirliği o kadar azalıyor. Buna bir an önce çözüm bulunarak, yeni bir ilaç fiyat kararnamesi ile ilaçların fiyatlandırılmasını istiyoruz. Tüm otorite bir araya gelsin. Sağlık Bakanlığımız, Maliye Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve diğer Türk Eczacılar birliğinin birlikte bir karar alması lazım. Bu şekilde devam ederse bu halk sağlığı sorununa dönüşecek. Kronik hastalığı olan birçok vatandaşımız ilacını bulmakta zorluk yaşıyor. Vatandaşın cebinden çok para çıkmasın, kamu zarara uğramasın ama gelinen noktada vatandaşlarımız birçok ilacını bulamıyor. Bu durum çözülene kadar gayret göstereceğiz. Bu durum halk sağlığı olma yolunda büyük bir hızla ilerliyor” şeklinde konuştu.