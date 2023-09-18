Başkan Altun Yarı Olimpik yüzme Havuzunda İncelemelerde Bulundu

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yapımı devam eden kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

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  • 18.09.2023 16:37
  • Güncelleme: 18.09.2023 18:58
Başkan Altun Yarı Olimpik yüzme Havuzunda İncelemelerde Bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yapımı devam eden kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.

İlçede yapımına başlanan ve en kısa sürede halkın hizmetine girecek olan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunda gelinen son durumu inceleyerek istişarelerde bulunan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Yapımında sona geldiğimiz, ilçemiz için büyük önem arz eden ve hemşehrilerimize yaz, kış 12 ay hizmet verecek kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun hayırlı olmasını diliyor, projemize sağladığı hibe ile çok büyük destek sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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