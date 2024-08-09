Başkan Amca'dan miniklere Kayserispor forması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,  çocuklarla bir araya geldi. Miniklere ziyaret sırasında Kayserispor forması hediye edildi.

Başkan Amca'dan miniklere Kayserispor forması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile Yakut Mahallesi’nde çocuklarla bir araya geldi. Büyükkılıç, çocuklara, şehrin takımı ile bağları güçlendirmek, onları spor ve sağlıklı yaşam konusunda teşvik etmek amacıyla Kayserispor forması hediye etti.
Başkan Büyükkılıç, “Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar ile birlikte ağaç yaş iken eğilir deyip şehrimizin takımı Kayserispor’umuzu destekleyecek geleceğin taraftarlarına Kayserispor sevgisi aşılamak için forma hediye ettik. Verdiğimiz formalarla mutlu olan yavrularımızın keyifli halleri görülmeye değerdi” diye konuştu.

Haber Merkezi

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