Başkan Aras, 'Üretime katkı sağlamak için Van'da açılan merkezi, Kayseri'de de açmak istiyoruz'

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras,Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘İşin Uzmanı’ programına katılarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras, Kayseri'de Türkiye Merkez Birliği kırmızı et üreticileri olarak şu anda biz Van'da böyle bir proje yapıyoruz. Kayseri'de de bunu yapmayı istiyoruz diyerek," Biz kıyma fiyatını diyoruz ki, Şu fiyata indirdik, karkas etin fiyatını da yükselteceğiz. O zaman perakende sektörü de buna uysun. Yani ne karkas fiyatı yükseliyor, kıyma fiyatı da sabit şekilde duruyor. O zaman bu dediğiniz algı operasyonu ortadan kalkıyor. Yani üretici üzerinde, Besici hayvanını vermiyor, karaborsa, tekelci gibi. Böyle bir algı var. Son nokta hep üreticiye geliyordu. Bizim üreticimizin geçen sene karkas et fiyatı 380-400 liraydı. Bu sene de aynı Peki, zam nerede? Üretici koyduysa nerede? Hiçbir zaman yok ama algı operasyonu insanların kafasında yer ediniyor. Kayseri'de Türkiye Merkez Birliği kırmızı et üreticileri olarak şu anda biz Van'da böyle bir proje yapıyoruz. 4 milyon metrekare üzerinde inşallah 2-3 gün sonra bunun anlaşmasını yapacağız. Oradaki valilik ve ticaret odası bize destek vererek hiçbir ücret ödemeden, oradaki 4 milyon metrekareyi bize verecek. Biz üretime katkı sağlayacağız. Burada üretimi arttırmak için besilik hayvanlardan, materyal üretiminden projeler yapacağız. Ziraat mühendisleri, veterinerler, bunların hepsini çalıştıracağız ve orada üretimi arttıracağız. Türkiye Merkez Birliği olarak Kayseri'de de bunu yapmayı istiyoruz. Bununla ilgili de çalışma yapıyoruz. Kent Konseyi'ne bildirdik, diğer siyasetçilere de bildireceğiz. Böyle bir alan oluşturulursa, inşallah Kayseri için çok büyük bir proje olacak" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan diğer et fiyatları hakkında da konuşan Aras,"Kıyma 449 lira, diğer et fiyatları çok afaki fiyatlarla olacak diye bir kaygı yok. Bizim satış fiyatımız sabit. Kayseri'de şu anda karkas et fiyatları belli, 300 -400 civarında. Bunun üzerinde karlılıklarını koysunlar. Şimdi, 400 liraya aldığınız karkası, 450-449 liraya kıyma olarak satıyorsanız, etin değerini de 550 ile 700 lira arasında satmanız lazım. 800-900 liraya satamazsınız. Karlılığınızı koyacaksınız. Bir perakende yerinde %20-25 oranında bir karlılık olması lazım. Bunu koyacaksınız çünkü o da çoluk çocuğuna ekmek götürecek. Ama fazla fiyat koyamazsınız. Yani gelip A marketinde 650 lira olan et, B marketinde aynı et 850 lira olamaz. Kusura bakmasınlar, tüketici de gitsin oradan alsın" kelimelerine yer verdi.