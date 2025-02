Ramazan ayında sağlıklı beslenme nasıl olmalı?

Diyetisyen Kübra Koç, Ramazan ayında beslenme alışkanlıklarının nasıl olması gerektiğine dair önemli tavsiyelerde bulundu. Doğru beslenmenin nasıl olması gerektiği hakkında bilgiler veren Koç, “Ramazan ayında beslenme de vücudumuzun ihtiyacı olan gereksinmeleri alabilmemiz için üç öğünü paylaştırmamız gerekiyor. Sahur, iftar ve ara öğün şeklinde yaparsak daha güzel olur. Sahurda mutlaka yumurtamız, peynirimiz yani protein kaynaklarımızın olması gerekiyor. Süt sevenler için süt tüketebilirsiniz veya kefir de tüketebilirsiniz. Yanında ekstra olarak mutlaka posa grubundan yeşilliklerimiz olması gerekiyor. Meyveleri de çiğ olarak da tüketebilirsiniz. İsterseniz de kuru meyvelerden şekersiz bir şekilde kompostoda ayarlayabilirsiniz” şeklinde konuştu.

‘ANİDEN FAZLA BESİN TÜKETTİĞİNİZ ZAMAN TANSİYON VE ŞERİNİZ YÜKSELEBİLİR’

Haftanın iki üç gününde iftar sofralarında sebzelerin de olması gerektiğini ifade eden Diyetisyen Koç, “İftara gelecek olursak iftarda öncelikle suyumuzu ve çorbamızı tükettikten sonra sizlerden ara vermenizi rica ediyorum. Çünkü mideye bir anda yorgun olan, boş olan bir mideye bir anda besin geldiği zaman bir anda ani tansiyonumuz ve şekerimiz yükselebilir. Bu yüzden mutlaka ara vermenizi istiyoruz. Yani sıvılardan sonra bir yarım saat kadar on beş, yirmi dakika kadar olsa bile yeter ara vermemiz gerekiyor. Sonrasında ana yemeğimize geçiyoruz İftarda ana yemeğimizin içeriği tabii ki yine proteinden zengin olması gerekiyor. Tavuk balık gruplarından tüketiyoruz. Yanında yine salatamız ya da sebze yemeğimiz olacak şekilde. Haftanın iki üç gününde de bir mutlaka iftarımızı sebze yemeklerine de yer verelim. Son olarak da ara öğünümüze geçtiğimiz zaman. Eğer akşam et, tavuk yemediyseniz mutlaka ara öğün olarak proteini sütlerden ve yoğurtlardan destek alabilirsiniz. Ya da tabii ki süt, yoğurt, kefir, süt grubundan da yararlanabilirsiniz. Eğer akşam et grubu yani protein grubu tükettiyseniz ara öğün olarak da meyve, kuru yemiş gibi ara öğünleri tercih edebilirsiniz. Haftanın bir iki günü tabii ki tatlılardan yararlanabilirsiniz. Sütlü tatlı olursa daha güzel olur. Eğer kilo probleminiz yoksa Ramazan'daki tek hedefiniz kilo almamaksa. Haftada üç, dört porsiyon kadar da sütlü tatlı olarak ara önde tercih edebilirsiniz “ifadelerinde bulundu.



‘EN ÖNEMLİ KURALLARDAN BİR TANESİ DE SU TÜKETİMİ’



İftardan sonra hafif egzersiz yapmanın sağlık açısından önemli olduğunu da ifade eden Diyetisyen Koç, “Ramazan’da beslenmenin en önemli kurallarından birisi de yeterli sıvı tüketimi. Lütfen suyunuzu vücudunuzun ihtiyacı olan kadar tüketin. Bu suyu bir anda kafaya dikip mideyi şişirerek değil de ezan okunduktan yatana kadar sahura kadar ki olan sürede en az iki litre diyoruz ama tabii ki bu kişiden kişiye değişiyor. Mutlaka yeterli suyu tüketmemiz gerekiyor. Peki beslenmeyi hallettik. Bu kadar yeterli mi? Sağlıklı bir ramazan geçirmemiz için yeterli değil. Lütfen düzenli bir şekilde uykumuzu uyuyalım saat 5-6 arasında sahur saatimiz olacağı için 12:00’den önce uyumaya çalışalım. Saat 05:00’e kadar uyuduktan sonra sahurumuzu yapalım. Ve en önemlilerinden birisi de hareket. İftardan birkaç saat sonra dışarıda yürüyüş yaparsanız veya hafif egzersizler, antrenmanlar yaparsanız çok daha iyi olacaktır. Çünkü uzun süreli açlık olacağı için metabolizmamız yavaşlayabilir. Metabolizma hızlandırmak için hareket birebirdir. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum” diye konuştu.