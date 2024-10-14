Başkan Arı Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 47. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Fransa'nın Strazburg şehrine gitti. Uluslararası anlamda büyük önem taşıyan kongrede, Arı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ilk kez temsil edilmiş olacak.

Başkan Arı Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Kayseri GündemEditör

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) 47. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Fransa’nın Strazburg şehrine gitti. Uluslararası anlamda büyük önem taşıyan kongrede, Arı ile birlikte Nevşehir Belediyesi ilk kez temsil edilmiş olacak.

Göreve geldiği ilk günden bu yana ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki başarısıyla adından söz ettiren Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya geçtiğimiz günlerde önemli bir görev daha verildi. Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyesi olan Arı, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Yerel Meclis Asil Üyesi seçildi. Arı’ya bu görevi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da tebliğ edildi.

Türkiye’nin üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin yerel ve bölgesel yönetimlerini temsil eden temel organlardan biri olan YBYK’da 2024-2026 yılları arasında Türkiye’yi temsil edecek ulusal heyette yer alacak olan Arı, 15 Ekim 2024 tarihinde yapılacak olan YBYK 47. Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere Fransa’nın Strazburg şehrine gitti.

İHA
Kayseri Gündem

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