İstişare toplantısı Talas'ta toplandı

AK Partili belediye başkanları ve milletvekillerinin düzenli olarak bir araya gelerek gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirme toplantısı kez Talas'ta yapıldı.

İstişare toplantısı Talas'ta toplandı
Kayseri GündemEditör

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar başkanlık ederken, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm’ün yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı.

Gündeme dair gelişmelerin değerlendirdiği toplantıda Kayseri’ye yapılacak hizmet ve yatırımlar ile bazı projeler ele alındı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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