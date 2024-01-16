Başkan Baki Coşkun: 'Milletimiz, rant sevdalısı başkanlardan yoruldu'

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Aralık Ayı Divan Toplantısı'nı düzenlendi. Toplantıya Saadet Partisi Kayseri Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Akkaş, Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, ilçe başkanları ve parti temsilcileri katıldı.

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  • 16.01.2024 16:39
  • Güncelleme: 16.01.2024 16:39
Başkan Baki Coşkun: 'Milletimiz, rant sevdalısı başkanlardan yoruldu'

Saadet Partisi tarafından düzenlenen Aralık Ayı Divan Toplantısı’nda konuşan İl Başkanı Baki Coşkun; yerel seçim vesilesiyle siyasetin hareketlendiğini ve Kayseri’yi hiçbir partinin oy deposu olarak görmemesi gerektiğini vurgulayarak “Saadet Partimiz, yerel seçimlerde şehrimizi ve ülkemizi yeniden Milli Görüş Belediyeciliğiyle tanıştırmak için gün saymaktadır. 2024 yerel seçimlerinde partimiz sözünü söylemeden kimse Kayseri’yi oy deposu, cebinde keklik görmesin. Biliyoruz ki vatandaşlarımız metal yorgunu başkanlardan bıktı usandı. Kadim şehrimizin güzel insanlarını trafik, hava kirliliği ve beton yığınları arasında yaşamak mecburiyetinde bırakan rant sevdalısı başkanlardan yoruldu” dedi.

Saadet Partisi Kayseri İl Teşkilatı, Aralık Ayı Divan Toplantısı’nı düzenlendi. Toplantıya; Saadet Partisi Kayseri Kurucular Kurulu Üyesi Mustafa Akkaş, Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, ilçe başkanları ve parti temsilcileri katıldı. Toplantıda ilçelerin bir ay içerisindeki faaliyetleri değerlendirilirken yerel seçim süreçleri de konuşuldu.

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Coşkun; iktidarın terörle mücadele hususundaki politikalarını hedef alarak “Ne zaman şehitlerimiz olsa iktidar hemen ‘bugün konuşma günü değil, birlik olma zamanı’ diyor veya konuşanları dezenformasyon yapmakla suçlayıp Silivri ile korkutmaya çalışıyor. Bir düşünün kıymetli dostlar, 45 yıllık PKK terörünün 22 yılında bu arkadaşlar iktidardalar ve halen biz şehitlerden bahsediyoruz. İktidara geldiklerinde bitme noktasına gelen bir terör şebekesi nasıl oldu da yeniden dirildi ve yiğitlerimizi halen şehit edebiliyor? Aklımız almıyor. Burada iki ihtimal ortaya çıkıyor ki ikisi de bu iktidarın bir an önce görevden uzaklaşmasını gerektiriyor. Ya terörü bitiremiyorlar ya da bitirmek istemiyorlar. Kendileri de beceremediklerini itiraf etsinler, aksi takdirde millet bunun hesabını bugün olmasa da yarın sorar” şeklinde konuştu.

‘KİMSE KAYSERİ’Yİ CEBİNDE KEKLİK GÖRMESİN’

Başkan Coşkun; yerel seçim süreçleri vesilesiyle ülkede siyasetin hareketlendiğini, tüm il ve ilçe teşkilatlarınca vatandaşa hizmet etmek için kolları sıvadıklarını ifade ederek “Saadet Partimiz, yerel seçimlerde şehrimizi ve ülkemizi yeniden Milli Görüş Belediyeciliğiyle tanıştırmak için gün saymaktadır. 50 yıllık geçmişimizde her zaman hayra motor, şerre fren olmak için gayret ettik. Hiçbir zaman milletimizi aldatmadık, hiçbir dönem de aldatılmadık. Her zaman itidalli hareket ederek toplumun her kesimini kardeş bildik ve onların saadeti için çalıştık. Seçim sathına girmiş olduğumuz bu günlerde belki basın mensuplarımız da adaylarımızı merak ediyor olabilir. Önden şunu ifade edelim ki 2024 yerel seçimlerinde Saadet Partimiz sözünü söylemeden kimse Kayseri’yi oy deposu, cebinde keklik görmesin. Biliyoruz ki vatandaşlarımız metal yorgunu başkanlardan bıktı usandı. Kadim şehrimizin güzel insanlarını trafik, hava kirliliği ve beton yığınları arasında yaşamak mecburiyetinde bırakan rant sevdalısı başkanlardan yoruldu” dedi.

Haber Merkezi

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