Başkan Büyükkılıç: 'Anneler hayat rehberimiz, baş tacımızdır'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Sağlıklı nesiller yetiştirme noktasında tüm şefkatini, sevgisini, yuva sıcaklığını bizlere hissettiren, hayat rehberimiz, kahramanlarımız, baş tacımız olan başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Doğduğu andan itibaren çocukların her şartta annelerinden kayıtsız, şartsız ve karşılıksız bir biçimde sevgi gördüklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, dünyada anne sevgisinin ve şefkatinin başka bir şey ile kıyaslanmayacağını dile getirdi.

Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünyanın en değerli hazinelerinden biri annelerimizdir. Sağlık ve huzurlu bir toplumun temel taşları annelerimiz atar. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ diyerek annelere verilen önemi vurgulamıştır. Türk milletinin en zor zamanlarında nice kahramanlıklarla isimlerini tarihe kazıyan annelerimizdir. Annelerimiz bir milleti değiştiren, geliştiren, geleceğe taşıyan mukaddes bir eldir. Geçmiş ile geleceğin köprüsüdür.”

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin bu özel gününü kutlayan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle üzerimde büyük emekleri olan anneme ve kıymetli eşime teşekkür ediyor, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş tüm annelere de Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.