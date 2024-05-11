  • Haberler
  • Sivas
  • 93 yaşında anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor

93 yaşında anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor

Kendisi bakıma muhtaç anne neredeyse ömrünün tamamını engelli 2 oğluna adadı, ilerleyen yaşına rağmen gelininin de yardımıyla biri 60 yaşındaki iki oğlunun beslenmesinden temizliğine tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

93 yaşında anne 60 yıldır engelli çocuklarına bebek gibi bakıyor
Kayseri GündemEditör

Kendisi bakıma muhtaç anne neredeyse ömrünün tamamını engelli 2 oğluna adadı, ilerleyen yaşına rağmen gelininin de yardımıyla biri 60 yaşındaki iki oğlunun beslenmesinden temizliğine tüm ihtiyaçlarını gideriyor.

Sivas’ın Doğanşar ilçesine bağlı Çatpınar köyünde yaşayan 93 yaşındaki Gülsüm Karamuk’un doğuştan engelli olan 60 yaşındaki İsmail ve 53 yaşındaki Naci isimli oğulları konuşamıyor, yürüyemiyor ve akli dengeleri yerinde değil. Yaşamın zorluklarına rağmen yıllardır engelli evlatlarına sevgiyle bakan Gülsüm nine Evlatlarıyla birlikte mücadele etmekten hiç vazgeçmeyip, engelli evlatlarına her gün sevgi ve şefkatle bakarak gelininin de destekleriyle onların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Evlatlarını bırakıp gidenler diğer dünyada cezalarını çekerler diyen Gülsüm nine; “İnsanın evladını bırakabilme gibi bir imkânı seçeneği olamaz. İnsan ciğerini bırakamaz. Evlatlar annelerin bir parçasıdır” dedi.

“60 yıl baktım halen de bakmaya devam ediyorum”

Engeli oğullarına kendisinin baktığını ama artık yaşlandığı için kendisine gelininin ve kızının da destek olduğunu belirten Gülsüm anne; “Çocuklarım anadan doğma böyleler. Diğer oğlum geceleri döndürüyor yatırıp kaldırmaya yardımcı oluyor. Ben hep yanlarında duruyorum. Artık ben de zorlanıyorum gözlerim görmüyor. Ellerimden dökülüyor bazı şeyler. Doğdukları günden beri böyleler. O günden bugüne kadar 60 yıl baktım halen de bakmaya devam ediyorum. Büyüttüm ama büyütürken de çok zorluklar çektim. Hayvanlarımız vardı onlara bakardık. Çift sürerdik hem o işleri yapardım hem çocuklarıma bakardım. Mecbur bırakıp giderdim dağda hayvanlarımı otlatırdım. Yanlarına birer parça ekmek bırakırdım giderdim. Gelene kadar da sürekli düşünürdüm. Bu yaşananların hepsi Allah’tan. Hiçbir şey diyemem, her şeye şükür hamd olsun” şeklinde konuştu.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Okul hizmetlisinden müdür yardımcısına şiddet
Okul hizmetlisinden müdür yardımcısına şiddet
Büyükşehir KAYMEK UZEM'de KPSS kurs kayıtları başladı
Büyükşehir KAYMEK UZEM'de KPSS kurs kayıtları başladı
Ev fareleri 81 saatlik kamera kaydı ile yakalandı
Ev fareleri 81 saatlik kamera kaydı ile yakalandı
Kayseri Üniversitesi Filistin halkının yanında
Kayseri Üniversitesi Filistin halkının yanında
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Kayseri'de toprağa verildi
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz'
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz'