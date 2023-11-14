Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve örnek “Mera Islah Projesi” kapsamında traktör kullanarak meraya ekim yaptı. Türkiye’de tarım ve hayvancılığa en çok destek veren belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Türkiye’de ilk olarak ortak hazırlanan Mera Islah Projesi Tanıtım Töreni gerçekleştirildi.

Beydeğirmeni Mahallesi’nde gerçekleşen Mera Islah Projesi Tanıtım Programı’na Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Vejdi Yiğit, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, daire başkanları, çiftçiler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Başkan Büyükkılıç, “Mütevazı bir tören, tanıtım yapıyoruz, bir bakıma da diğer büyükşehirlere örnek olma anlamında teşvik edici çalışma yapıyoruz. Daha fazla teşvik edici şekilde hizmet etmeyi Cenab-ı Allah bize lütfetsin, nasip etsin” dedi.

“Birikimimizle, deneyimimizle, hizmet etmeye gayret ediyoruz”

Büyükkılıç, insanlara hizmet etmeye gayret ettiklerini belirterek, “Birikimimizle, deneyimimizle, samimiyetimizle, insanlara olan bakış açımızla, kapasitemizle, gücümüzle, her zaman daha fazlasını yapmaya, insanlara hizmet etmeye gayret ediyoruz. Ekibimizle birlikte, bu şehri daha iyi noktaya taşıma adına üzerimize düşeni yapmaya çok şükür gücümüz de, deneyimimiz de yeter” diye konuştu.

Kayseri’nin tarım ve hayvancılığın merkezi olma yolunda çok büyük aşama kaydettiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, ticaretin ve sanayinin merkezi, bunda şüphe yok ama aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da merkezi olma doğrultusunda çok büyük aşamalar kaydetti. 16 ilçe belediye başkanımızla dayanışarak, bir ağabey anlayışı içerisinde, hiçbir taleplerine hayır demeden, onları bağrına basan, ne gerekiyorsa yapma doğrultusunda üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kayseri’mizin güzel insanlarını sırtımızda taşısak az”

Bir muhtarın talebine anında talimat veren Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Kayseri’mizin güzel insanları Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşlarını seviyor. Biz sizlere minnettarız, bizi seven, sayan, seçen, hizmet etmemize vesile olan siz canlarımıza canımız feda olsun. Samimiyetle söylüyorum, Kayseri’mizin güzel insanlarını sırtımızda taşısak az diyoruz. Muhtarlarımıza bir nöroloji uzmanı olarak diyorum ki bir sinirin beyinden çıkan, talimat alan uzantıları vücudun en uç noktalarına kadar ulaşıyor, Allah korusun orada bir sıkıntı olduğu zaman parmak, kol, bacak oynamaz. İşte muhtarlarımızı biz öyle görüyoruz.”

Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir’in projeleri ile meraların şenlendiğini ifade ederek, “Burada meralar şenleniyor, tarımın da hayvancılığın da merkezi olma yönünde irade gösteriyoruz. Kayseri’mizin klasik manada yaklaşık yüzde 40’ı mera deniliyor ama aktif mera olarak arzu ettiğimizin bu seviyede olmadığımızı paylaşmak istiyorum. Önemli olan bunu aktif mera haline dönüştürmek. Beydeğirmenimiz tarımın merkezlerinden birisi, önemli hayvancılık merkezi, aynı zamanda Beydeğirmeni Projesi de burada devam ediyor. Burada ciddi manada mera alanı yoksa bu bizim eksikliğimiz demektir, Tarım İl Müdürlüğü’müz ile el ele vereceğiz, üzerimize düşeni yapacağız” şeklinde konuştu.

4,5 yılda tarımsal hizmetlere yaklaşık 500 milyon TL yatırım

4,5 yılda yaklaşık tarımsal hizmetlere yaklaşık 500 milyon TL yatırım yaptıklarına vurgu yapan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Elhamdülillah 4,5 yıllık süreç içerisinde yaklaşık 500 milyona yakın, tarım, hayvancılık ve su ile ilgili boyutta yatırıma destek vermişiz, vermeye devam edeceğiz. Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın berekete vesile olduğunu da hep ifade ediyoruz. Örneğin koyun dağıtımı ile ilgili bir proje gerçekleştirdik. Çok şükür ailelerin evleri şenlendi, üretiyor. Büyükşehir’in deneyimli ekibi, 2’nci seneden itibaren her sene 4’er tane alıyorlar, aldıklarını ihtiyaç sahiplerine veriyorlar. Sürdürülebilirlik, güvenilebilirlik, üretilebilirlik çok önemli, bu manda deneyimlerini konuşturuyorlar. Aspir, nohut, yem bitkileri, yazlık buğday tohum, korunga, yonca dağıtıyoruz. Anıza ekim mibzeri, sabit sellektör, taş toplama makinası, katı gübre dağıtma makinası, kompost karıştırma makinası, süt soğutma tankı, yem ezme, ayçiçeği patozu, balya makinası, gacer buğdayı un değirmeni, aspir ile ilgili makinalar gibi ekipman desteği sağladık. Aspirde Türkiye’de bir numarayız. Patates, elma ve arıcılık konularında da iyi noktayız. Aspir Yağı Soğuk Sıkım Tesisi, Ay çekirdeği Kurutma Tesisi, Slaj Paketleme Tesisi, Çömlek Peyniri Üretim Tesisi, Çerkes Peyniri Üretim Tesisi, Kadın Kooperatifi Üretim Tesisi, 400 başlık süt sığırcılığı tesisi, GES projelerine destek vermişiz, süt işleme tesisi yapımı ve makine teçhizat alımı gibi tarımsal üretim destekleri verdik. Ayrıca hayvancılık yapan kardeşlerimizin su paralarının da yüzde 50’sini ödedik. Sondaj vurmuşuz, 39 adet içme suyu sondaj kuyusu, muhtelif mahallelere şebeke hattı ve su deposu yapımı gibi hizmetleri ile hayvan içme suyu göleti yapmışız.”

“Ekibimizle durmak yok, koşmaya devam”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin bir tarım şehri olduğunu söyleyerek, “Kayseri, 30 büyükşehir arasında işlenen tarım alanları miktarında Konya, Ankara ve Şanlıurfa gibi şehirlerle el ele, gönül gönüle vererek yarışmaya çalışıyor, ilk 4’ün içerisinde yer alıyor. Ekibimi kutluyorum, bizimle uyum içerisinde çalışan Tarım İl Müdürlüğümüze, ziraat odalarımıza, çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Durmak yok, ekibimizle birlikte koşmaya devam, daha nice güzel hizmetlere diyorum” dedi.

81 şehir içerisinde Kayseri Büyükşehir tek il

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise “Burada Kayseri Büyükşehir Belediye’mizin desteği ile merada tohum ekimi gerçekleştireceğiz. 600 dekar bir yer, burada 400 dekarını ekeceğiz ve bu 400 dekara yaklaşık 3 ton bir tohum atılacak beşli karışım şeklinde. Tabi büyükşehir belediyemizin katkısı büyük. Verilere baktığımda 81 şehir içerisinde net olarak söylüyorum büyükşehir belediyesi olarak il tarımlara destek veren tek il büyükşehir belediyesi Kayseri’miz. Bundan dolayı başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene büyükşehir belediyemiz bize 32 milyon TL nakit destekleme yapmış, Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

“Destek Büyükşehir’den, üretmek bizden”

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş de bu meranın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Tohumu Memduh ağabeyimiz verdi, teşekkür ediyorum, destek Büyükşehir’den üretmek bizden. 11 tane traktör verdiniz, şimdi traktörümüz ile tohumumuz ekeceğiz. Her türlü alet, ekipman verdiniz, biz de bunları çiftçilerimizin hizmetine veriyoruz. Hizmetlerinizden dolayı çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediyesi’nden ne istediler ise aldıklarını belirten Güneş, çiftçi olarak Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından program kapsamında 600 dekar vasfını yitirmiş mera arazisinin ıslahı gerçekleştirildi. Tohumların ekimi, daha önce Büyükşehir Belediyesi’nin hibe ettiği traktörler ile çiftçiler tarafından gerçekleştirildi.