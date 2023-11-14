Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti

Develi Belediyesi, ödeme yöntemi olarak yerli ve milli ’troy kart’ sistemine geçti.

Çalıştıkları banka ile yapılan görüşme neticesinde tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli ’Troy Kart’ (Türkiye Ödeme Yöntemi) sistemine geçirilmesi için anlaşıldığını ve kartların personele ulaşmaya başladığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları artarak devam ediyor. Ülkemizde bir yandan diplomatik temaslarla Filistin halkının uğradığı zulmün son bulması adına gayret sarf edilirken bir yandan da Siyonist işgal rejimini destekleyen şirketleri boykot eylemleri yapılıyor. Bizler de Develi Belediyesi olarak bu duruma tepki göstermek için personelimizle toplu halde banka ve kredi kartlarının tamamını Troy ile değiştirdik. Rabbim Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Onlara katil İsrail’e karşı zaferler nasip eylesin" açıklamalarında bulundu.