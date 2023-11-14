Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti

Develi Belediyesi, ödeme yöntemi olarak yerli ve milli 'troy kart' sistemine geçti.

PAYLAŞ
  • 14.11.2023 16:03
  • Güncelleme: 14.11.2023 17:12
  • 129
Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Develi Belediyesi, ödeme yöntemi olarak yerli ve milli ’troy kart’ sistemine geçti.

Çalıştıkları banka ile yapılan görüşme neticesinde tüm çalışanların kartlarının yerli ve milli ’Troy Kart’ (Türkiye Ödeme Yöntemi) sistemine geçirilmesi için anlaşıldığını ve kartların personele ulaşmaya başladığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırıları artarak devam ediyor. Ülkemizde bir yandan diplomatik temaslarla Filistin halkının uğradığı zulmün son bulması adına gayret sarf edilirken bir yandan da Siyonist işgal rejimini destekleyen şirketleri boykot eylemleri yapılıyor. Bizler de Develi Belediyesi olarak bu duruma tepki göstermek için personelimizle toplu halde banka ve kredi kartlarının tamamını Troy ile değiştirdik. Rabbim Gazzeli kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Onlara katil İsrail’e karşı zaferler nasip eylesin" açıklamalarında bulundu.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Dr. Banu Açmaz: 'Diyabet en sık ölüme neden olan ilk 10 kronik hastalık içerisinde'

Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Şükrü Baktır İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Açılıyor

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Kayserispor Teknik Direktörü Uçar: 'Ayaklarımızı yere sağlam basmak istiyoruz'

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplandı

Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Talas'ta çocukların tatil keyfi sürüyor

Kayseri'de öğretmenlere futbol eğitimi verilecek

Kayseri'de öğretmenlere futbol eğitimi verilecek

Çok Okunanlar
1
Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

Kayseri Semalarında Gizemli Spreyleme

2
Kayserispor'un kupa mesaisi devam ediyor

Kayserispor’un kupa mesaisi devam ediyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

5
Motorine indirim bekleniyor

Motorine indirim bekleniyor

6
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın annesi vefat etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ın annesi vefat etti

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş başlattı

İsrailli esirlerin aileleri Tel Aviv’den Kudüs’e 5 günlük yürüyüş başlattı

DAHA FAZLA
Mısır'dan Gazze'ye giren yardım tırı sayısı bin 135'e ulaştı

Mısır’dan Gazze’ye giren yardım tırı sayısı bin 135’e ulaştı

Üstad Necip Fazıl'ın emaneti Büyük Doğu Yayınları'nın başına torunu geçti

Üstad Necip Fazıl’ın emaneti Büyük Doğu Yayınları’nın başına torunu geçti

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Kayseri'deki kadın cinayetinde yeni gelişme: Eşi ve 2 oğlu gözaltına alındı

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Başkan Büyükkılıç: 'Birikimimizle, ekibimizle durmak yok, koşmaya devam'

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti

Develi Belediyesi Troy Kart'a geçti