Başkan Büyükkılıç: 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 85’inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle andı.

Başkan Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajında, Cumhuriyet’in banisi, İstiklal Mücadelesi’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 85. yılında rahmetle yâd eden Başkan Büyükkılıç, Atatürk’ün şahsında bu toprakların vatan olması için canlarını veren tüm aziz şehitlere ve hayatını kaybeden kahraman gazilere Allah’tan rahmet diledi. Başkan Büyükkılıç, mesajında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır’ sözlerinde belirttiği gibi Türk milleti olarak ecdadımızın bize bıraktığı bu cennet vatan, büyüyerek, gelişerek, üreterek, sonsuza dek yaşayacaktır” dedi. Türkiye’nin uluslararası alanda sürekli geliştiğini vurgulayan Büyükkılıç, mesajında; “Başta savunma sanayi olmak üzere her alanda üreten, bütün dünya tarafından sözü dinlenen bir Türkiye Cumhuriyeti’nin fertleri olarak Atatürk’ün ‘Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar’ ifadelerinde yer aldığı gibi çalışmaya devam ediyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde ulaşımdan altyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan turizme, spordan kültür sanata hemen her alanda yatırım ve hizmetlerimizle durmak yok, dinlenmek yok, koşmaya devam diyoruz” ifadelerini kullandı. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını kutladığını, ay yıldızlı Türk Bayrağı ile dalgalanan bu cennet vatanda ecdadın mirasına layık olmak için gayretlerinin sürdüğünü belirten Büyükkılıç, mesajını şöyle sonlandırdı;

“Ay yıldızlı Türk Bayrağımız altında, değerlerimize, devletimize, vatanımıza, bayrağımıza ve ezanımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete irtihal edişinin 85’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun şahsında silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum.”