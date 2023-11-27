Başkan Büyükkılıç: 'İnsanları kucaklayan, bağrına basan, bir yaklaşım içerisindeyiz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, 'Yerel yöneticiler olarak, hep birlikte el ele vermek suretiyle 16 ilçe başkanımızla çalışmalarımız sürüyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle el ele gönül gönüle vermek suretiyle tüm ilçelerimizle birlikteyiz' dedi.

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  • 27.11.2023 12:26
  • Güncelleme: 27.11.2023 15:43
Başkan Büyükkılıç: 'İnsanları kucaklayan, bağrına basan, bir yaklaşım içerisindeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Yerel yöneticiler olarak, hep birlikte el ele vermek suretiyle 16 ilçe başkanımızla çalışmalarımız sürüyor. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle el ele gönül gönüle vermek suretiyle tüm ilçelerimizle birlikteyiz” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Kayseri’de 16 ilçe belediyesiyle el ele gönül gönüle olduklarını ve bu çerçevede çalışmalara, hizmetlere devam ettiklerini ifade etti.

Hayata geçirdikleri projelerle Türkiye çapında takdir topladıklarını ifade eden Büyükkılıç şunları söyledi:

“Hep birlikte el ele vermek suretiyle 16 ilçe başkanımızla çalışmalarımız sürüyor. Millet bahçemiz içerisinde belediye tesislerinde hala çalışmalarımız devam ediyor. Kütüphanemiz var. Mutfak Sanatları Merkezi’miz var. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Ama Allah’a şükürler olsun Kayseri tarafından kabul görmüş, Kayseri’mize yakıştırılmış, ulusal basında da yerelde de aynı takdiri alıyoruz. Bütün bu güzelliklerle birlikte Kayseri’mizi ulaşım, turizm, kültür başlıkları altında, aynı şekilde ulusal bazda şehrimizi tanıtma anlamında havalimanı terminal binamızla, alt geçitlerimizin yapılmasıyla, elbette bu şehrin ticari yönüyle, yani her yönüyle bu şehri ön plana çıkartacak hizmetler yapıyoruz.”

“Ben kültürü ile değil, biz kültürü ile hareket ediyoruz”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de hiçbir ilçeyi göz ardı etmeden, insanları kucaklayan ve bağrına basan bir anlayış ile hizmetlere devam ettiklerini kaydederek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekten akademik ve tecrübeli bir kadrosu var. Bu anlayış içerisinde ekibi kutluyorum. Projeler Kayseri projesi. Kişiler fani. Ben kültürü ile değil, biz kültürü ile olaylara bakış açımızı hiçbir zaman değiştirmedik. Değiştirmeyeceğiz. Dışarıdan gelenlerin çok takdir ettiği birlik ve beraberlik içerisinde, kamu kuruluşlarımız, STK’larla, Kayseri’nin olumlu anılmasını sağladık. Erciyes’te sezon başladı gibi. Çok daha güzel çalışmalar olacak. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’miz değer kattı. Katkı sağladı. Bizim için önem arz ediyor. Kısacası insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle el ele gönül gönüle vermek suretiyle tüm ilçelerimizle birlikteyiz. Hiçbir ilçemizi göz ardı etmeden, insanları kucaklayan bağrına basan bir yaklaşım sergiliyoruz” şeklinde konuştu.

Doğal gaz ulaşmayan hiçbir ilçe kalmaması için göreve geldiği günden bu yana büyük çaba harcadığını dile getiren Büyükkılıç, Aralık ayında Felahiye ve Özvatan’ın doğal gaz ile buluşacağını, 2024 yılında ise Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinin doğal gaza kavuşacağını kaydetti.

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İHA

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