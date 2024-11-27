Başkan Büyükkılıç: 'Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı Vadisi'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi’nin Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kapadokya Alanı’na dâhil edildiğini duyurarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin önemli yatırım ve iş birlikleri ile Kapadokya’nın giriş kapısı olarak nitelendirilen, tarihi kaya kiliseleri ve peri bacaları ile doğa harikası Soğanlı bölgesini turizme kazandırma çalışmaları devam ederken, Yeşilhisar ilçesinin güzide bölgeleri Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kapadokya Alanı’na dâhil edildi.

Bu müjdeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şöyle konuştu:

“Soğanlı Vadimiz, balon turizminin yanı sıra yaptığımız yürüyüş yolları ve meydan düzenlemeleri, tarihi mekânların restore çalışmaları ile çok daha güzel bir turizm alanı haline geldi. Valimiz Gökmen Çiçek, milletvekillerimiz ve emeği geçen tüm kamu, kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da bu önemli kararından dolayı ayrıca şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

2025 Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’de de gerçekleşeceğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Hem hemşehrilerimizi hem Türkiye’deki vatandaşlarımızı hem de yabancı turistleri Soğanlı Vadisi, Erdemli Vadisi ve Başköy Mahallesi’ne bekliyoruz” dedi.

Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Vadisi’ni ve bu bölgeyi turizmin yeni adresi yapmak için, tarihi eser restorasyonu, meydan düzenlemesi, yol yapım çalışmaları ve yürüyüş parkurları gibi yatırımlar yapılırken, yapılan çalışmalar ile bölgenin tanıtımı da aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı’nın da ziyaret ettiği Soğanlı Vadisi’ne Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerinin yanı sıra Kayseri milletvekillerinin de bu bölge için çok yönlü turizm çalışmaları yaptığını kaydetti.