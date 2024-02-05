Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Sağlık Turizmi Derneği tarafından yürütülen Kayseri Sağlık Turizmine Yönelik, İnsan Kaynakları Kapasitesinin ve Niteliğinin Arttırılması Projesi için düzenlenen Anadolu Sağlık Turizmi Çalıştayı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri sağlık alanında altyapısı olan yegâne bir şehir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Anadolu Sağlık Turizmi Çalıştayı’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Anadolu Sağlık Turizmi Derneği Onursal Başkanı İlhan Karacalar, Oran Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Ahmet Şimşek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve sağlık kurumları katıldı.

Kayseri’nin sağlık turizmi faaliyetleri ve proje hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılan toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin sağlık alanında altyapısı olan yegâne bir şehir olduğunu ifade ederek, “Bu gayretinizden, tabi hem insanlığa hizmet, hem de işin ekonomik boyutunda da katkı sağlamak anlamında yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Tabi bilinçli bir şekilde hareket etmemiz lazım” dedi.

Bu sektörün dünyayı ilgilendiren uluslararası boyutta olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, “Kayseri sağlık alanında altyapısı olan yegâne bir şehir. Yerel yönetici ve bir hekim olarak bu alandaki açığımızı giderip, bu alanda neler yapabilire kafa yoruyoruz. Erciyes Kayak Merkezi gibi değerimizi, sağlık çalıştayı ile bütünleştirmek suretiyle çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, her alanda sosyal ve gönül belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediklerini, hem hizmetlerin hem toplumu bilinçlendirecek çalışmaların süreceğini ifade ederek, bu zenginliklere katkı veren herkese teşekkür etti. Büyükkılıç, eser ve hizmet siyasetini önemsediklerini, sağlık turizmi alanında çok özel çalışmalar ve faaliyetler yapacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Kayseri’de Sağlık Turizmi faaliyetleri için yaklaşık 10 yıldır ciddi adımların atıldığını ifade ederek, bu çalışmalar sonunda sağlık turizmi faaliyetlerinin kalitesi ve niteliğinin arttırıldığını kaydetti.

Anadolu Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Beytullah Başol da Başkan Büyükkılıç’ın her zaman desteklerinden dolayı kendisine minnettar olduklarını ifade ederek, Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.

“Katkılarınızı ve destekleriniz bizlerden hiç esirgemiyorsunuz başkanım”

Başol proje hakkında bilgiler vererek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Projenin ilk aşamasında şu anda uluslararası sağlık hukuku, uluslararası ticaret hukuku ile ilgili bizler gerekli donanıma sahip olacağız. Sizin çok büyük emeğiniz var. Aslında ilk defa Türkiye’de bir şehir sağlık turizmi alanında çalıştay gerçekleştirdi. Hepimiz bu konuda size minnettarız. Katkılarınızı ve destekleriniz bizlerden hiç esirgemiyorsunuz. Teşekkür ederiz başkanım çok sağ olun.”