Sedat Kılınç'ın acı günü
İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç'ın kayınbabası İlyas Sitti hayatını kaybetti.
İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç’ın kayınbabası İlyas Sitti hayatını kaybetti.
İYİ Parti Melikgazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç’ın kayınbabası İlyas Sitti hayatını kaybetti. Merhum Sitti’nin cenazesi yarın Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İldem Mezarlığına defnedilecek.
Haber Merkezi
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