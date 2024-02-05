Başkan Büyükkılıç: 'Miraç Kandili insanlık adına hayırlara ve güzelliklere vesile olsun'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserililer başta olmak üzere tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç mesajında, “Hemşehrilerimiz başta olmak üzere, aziz milletimiz ve gönül coğrafyamız olan tüm İslam âleminin Leyle-i Miracını, bu mübarek miraç gecesini tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç, miraç mucizesinin gerçekleştiği bu manevi gecenin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te yaşanan asrın felaketinin yıl dönümüne tesadüf ettiğini belirterek, “Türkiye’nin yüreğinde derin yaralar açan, asrın en büyük deprem felaketinin üzerinden tam bir yıl geçti. Bu büyük felaket, depremzede kardeşlerimiz başta olmak üzere milletimizin kalbinde tarifi mümkün olmayan acılar bıraktı. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaydeden vatandaşlarımıza bu mübarek günde Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarını kaybeden kardeşlerimizin üzüntüsünü paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. Rabbim ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, Miraç Kandili feyz ve bereketi ile birliğimizi, beraberliğimizi, 6 Şubat sürecinde gösterdiğimiz dayanışmayı daim kılsın diye dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehit ve gazileri de minnetle anan Büyükkılıç, “Cennet vatanın her karış toprağını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazi ailelerimizin mübarek miraç gecesini ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç mesajının sonunda Miraç Kandili’nin insanlık adına hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, şunları söyledi:

“Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği miraç hadisesinin yıl dönümünü en güzel şekilde idrak edeceğiz inşallah. Cenab-ı Allah’tan Miraç Kandili’nin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olmasını niyaz ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm gören mazlum ve mağdur kardeşlerimizin de yanında olduğumuzu belirtiyor, zulmün karşısında olduğumuzu ifade ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta hemşehrilerim olmak üzere, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Miraç Kandili’ni bir kez daha en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.”