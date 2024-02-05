Tekrar aday olan Başkan Palancıoğlu'na personelinden tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Melikgazi için tekrar aday gösterilen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’nu, belediye personeli mesai öncesi karşılayarak adaylığını kutladı.

Melikgazi’de hizmet standardını hep birlikte daha da yükseğe çıkaracaklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Değerli mesai arkadaşlarıma bu güzel sürpriz için teşekkür ederim. İnşallah nasip olursa bir 5 yıl daha hep birlikte ilçemiz için gece gündüz çalışacağız. Türkiye’nin en çok hizmet yapan belediyelerinden biriyiz. Birlikte rekor hizmetler hayata geçirdik. El ele verdiğimizde ülkemiz için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Sizlere 5 yıl içinde yapmış olduğunuz gayretli çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ederim. Anketlerde yüzde 80 oranında memnuniyet var. Bu başarı sizlerin özverili çalışmaları ile oldu. Melikgazi’miz için yeni bir dönem daha başlıyor inşallah. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Melikgazi’mizi ileriye taşıyacak hedeflerimizle yılmadan, yorulmadan yola devam edeceğiz inşallah. Ülkemiz, ilimiz ve ilçemiz için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Gerçek belediyecilik misyonumuz ile vizyoner, girişimci belediyecilik anlayışını daha da güçlü hale getireceğiz. Geçtiğimiz 5 yıl içinde vizyon projelerimizin yanı sıra kültür, spor, eğitim, sosyal, ulaşım, yeşil ve kentsel dönüşüm gibi daha yüzlerce projeyi ilçemize kazandırdık. İlçemizin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkıp, gönüllere dokunan hizmetlerimizi bir bir hayata geçirirken; dinamik, genç nüfusa sahip olduğumuzu da unutmadık. Birçok rekor hizmeti ilçemize kazandırdık. İnşallah Melikgazi’mize 5 yıl daha omuz omuza vererek rekor hizmetler kazandırmaya, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Yeniden Melikgazi Belediye Başkan Adaylığı için şahsımı layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bu vesileyle; 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ülkemize, şehrimize ve Melikgazi’mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.