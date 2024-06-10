Başkan Büyükkılıç: 'Şehrimizin müreffeh yarınları için hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam ediyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Melikgazi, Kocasinan ve Talas belediye başkanları birlikte Melikgazi Belediyesi’nde yatırım ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nde başlattığı ve ilçe belediyelerinde sürdürdüğü istişare toplantılarına Melikgazi ile devam etti. Tüm ilçe belediye başkanları ile birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürün Başkan Büyükkılıç, bu çerçevede Melikgazi Belediyesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun ev sahipliğinde toplantı gerçekleştirdi. Büyükkılıç, ilçelerde yapılacak yatırımlarla ilgili bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirip, istişare ve değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, “Kayseri’mizi daha ileriye taşımak için gerçekleştirdiğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi. Haftaya istişare ile başlayan Başkan Büyükkılıç, “Her şey Kayseri için, her şey şehrimizin müreffeh yarınları için diyerek hizmetlerimize, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Hem ilçelerimiz hem Büyükşehir’imiz olarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Palancıoğlu ise Başkan Büyükkılıç’a, ilçeye verdiği destek ve hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.