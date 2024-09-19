Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın katılımlarıyla Türkiye Buluşmaları kapsamında Spor A.Ş. sporcuları ve kentteki spor camiası ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, “Sporun ve sporcunun şehri Kayseri, ACES 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri ünvanını alan şehrimizi daha iyi bir noktaya taşımak için hep beraber çalışıyoruz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, sporun ve sporcunun dostu şehir olan 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’de Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile birlikte, Spor A.Ş. ile kentteki spor camiasıyla bir araya gelerek, gençlerin heyecan ve mutluluklarına ortak oldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Spor A.Ş. tarafından hazırlanan tarihi zenginlik ile kültürel mirasın buluştuğu, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım filmi izletildi.

Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, genç sporculara ‘İyi ki varsınız diyor, alnınızdan öpüyorum’ diyerek seslendi. Büyükkılıç, gençleri sporla buluşturmak ve kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına yerel yönetimler olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya çalıştıklarına işaret ederek, “Kayseri değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan zenginlikler şehri. Zenginlikleri bağrında barındırırken sporda da hem çeşitlilik hem zengin açısından kendisinden söz ettiren bir şehir. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, değerli valimizin yüreklendirici ve sahip çıkıcı anlayışla çalışmalar yapıyoruz. Başta Kayseri Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Melikgazi’miz, Kocasinan’ımız, Talas’ımız, Hacılar’ımız gibi merkez belediyelerin yanında tüm ilçe belediyelerimizle ele ele vermek suretiyle gençlerimize fırsat hazırlayan, onlara sahip çıkan, onların sporcu olması ya da kötü alışkanlıklardan uzaklaşması adına üzerimize ne düşüyor ise yapma anlayışında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dayanışmamızı, birliğimizi, beraberliğimizi zenginleştirerek yol alıyoruz” şeklinde konuştu.

Programda izletilen, 22 Eylül’de yapılacak Koramaz Vadisi Temalı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nun tanıtım filmine de ayrı bir parantez açan Büyükkılıç, “Gençlerimizin hem eğitimli, donanımlı hem kültürel açıdan hem sportif açıdan zenginleşmesi yakışır. Biz de bu fırsatları onlara vermeye çalışıyoruz. 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ni hayata geçirmek suretiyle sporun her alanına fırsat verdiğimiz gibi şehrimize en güzel şekilde hizmet eden bir yaklaşım sergilendi. Şuanda Türkiye’deki en büyük millet bahçesini bağrında barından bir şehirden söz ediyoruz. Bu konuda bizlere desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına huzurlarınızda teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Sporun ve sporcunun şehri Kayseri”

Başkan Büyükkılıç, gençleri daha eğitimli ve donanımlı hale getirmek için gayret gösterdiklerine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sevgili gençler sizler iyi ki varsınız. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizlere fırsat vermek, sizleri eğitimli, donanımlı hale getirmek için gece demeden gündüz demeden elbette mesai arkadaşlarım sizlere destek veriyor, fırsat veriyor. Bu fırsatı vermemizi sağlayan sizlerin büyüklerine ayrıca teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz. Sporun ve sporcunun şehri Kayseri, malumunuz ACES 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri ünvanını alan şehrimizi daha iyi bir noktaya taşımak için hep beraber çalışırken çok değerli Gençlik ve Spor Bakanımızı Kayseri’mizde görmekten keyif alıyoruz. Her alanda biz de varız diyoruz Kayseri olarak. Bu anlayış içerisinde hep beraber el ele, gönül gönüle.”

“Kayseri’nin her tarafını spor tesisleriyle donatan Memduh Başkan’a teşekkür ediyoruz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Büyükkılıç’a spor alanında kente yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti. Bakan Bak, “Kayseri’nin spor ailesi hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. İyi ki varsınız, sizleri seviyoruz. Bugün Kayseri’de gerçekten spor adına yapılan yatırımları görme fırsatı bulduk. Erciyes’te yapılan Yüksek İrtifa Kampı’nın açılışıma katıldık. Orada U-16 Milli Takımı’mızın Portekiz’le olan müsabakasını izledik. Şampiyon oldular onları da tebrik ediyoruz. Kayseri spor şehri, Avrupa spor başkenti, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kayseri’nin her tarafını spor tesisleriyle donatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memduh Başkana teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizler de sizin emrinizdeyiz. Yine güzel sonuçlar, güzel dereceler Kayseri’den geliyor. Şampiyonlar burada” diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri’den çok şampiyonlar çıkaracaklarını belirterek, “Bir Türk gencini en mutlu eden şey nedir diye sorsanız, sporcuların girdikleri şampiyonada Türk Bayrağı’nı yukarı çıkartmak, İstiklal Marşı’nı okutup, ailesini, milletini gururlandırmasıdır. Sayın Bakanım bir çocuğumuzun şampiyon olduğunda sizin nasıl heyecanlandığınızı, ailenizden daha çok sevinip, onu bağrınıza bastığınızı tüm Türkiye biliyor. Kayseri ile ilgili gözünüz arkada kalmasın, buradan çok şampiyonlar çıkarıp, sizi çok duygulandıracağız” ifadelerinde bulundu.

“Başkanımızın ağabeyliğinde şehrin her yerini kuşatan Spor A.Ş.’miz var”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ağabeyliğinde şehrin her yerinin spor ile kuşatıldığını belirten Vali Çiçek, “Bizim Büyükşehir Belediyesi himayesinde bir Spor A.Ş.’miz var, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ağabeyliğinde şehrin her yerini kuşatan Spor A.Ş.’miz olduğu gibi Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün hocaları, antrenörleri bu işe baş koydular, sizleri gururlandıracağız” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ise, “Bizim belediye başkanımız da, valimiz de büyük yatırımlar, büyük girişimler yaptılar. Çalışmaya, mücadeleye, kupalara gençlerimiz hazır. Arkadaşlarımız, gece gündüz demeden gayret gösterdiler, önemli çalışmalar yaptılar. Artık her şey var, saha da var, havuz da var, tenis kortları da var, öğretmenler de var. Bundan sonra yapılacak şey, kazanmak ve çalışmaktır” şeklinde konuştu.

Bugün spor adına, gençlik adına Kayseri’de çok heyecanlı olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yaklaşık 40 branşta şampiyon sporcular olduğunu ifade ederek, Kayseri’de 7 gün 24 saat çalışarak al bayrağı göndere çektirmeye çalışan sporcular ile buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Kabakcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehrimizde spor adına çok şanslıyız. Başta sayın milletvekillerimize, tüm yöneticilerimize, bize, gençliğe verdikleri önemle, önemle birlikte verdikleri destek için gerçekten şükranlarımızı iletirken, son 1 yılda da, biraz önce Erva projelerinde de olduğu gibi sayın valimizin talimatları ile hem kış sporları hem kış sporları olmak üzere hemen yanı başımızda da gördüğümüz gibi başta kano olmak üzere bu kano şehrimizde imal edildi. Şehrimizde kano sporcularımız özellikle Yamula Barajı’nda, Tomarza’da yapması adına büyük bir fırsat doğdu. Bunun da çalışmalarını sürdürüyoruz. Yine optimist branşında da önemli bir çalışma yürütülüyor. Ve bunlar olimpik branşlar olması hasebiyle inşallah hedefimiz 2028’de Kayseri’mizde her branşta, bütün branşları da belki o motiveyle inşallah buradan ele alarak olimpiyat yolunda sporcular yetiştireceğiz. Sizlerin de desteği ile buradaki tüm sporcularımızın da heyecanıyla bunu başaracağımız kanaatindeyim. Bu güzellikler adına şehrimizdeki bu heyecanlı, bu sporun ve sporcunun buluşması adına bizlere tekrar tüm paydaşlarımızın verdiği destekler adına sizlerin de şehrimize teşrifleri adına şükranlarımı iletiyorum.”