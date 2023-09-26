Başkan Büyükkılıç: 'Türkiye'de Gold Standart Sertifikası'na sahip 6'ncı proje Büyükşehir'in'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması çerçevesinde başlatılan (İDEP-KAYSERİ) İklim Hareketi Projesi çerçevesinde önemli bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ülke olarak ortaya konulan 2053 sıfır emisyon ve yeşil kalkınma vizyonlarına paralel olacak şekilde (İDEP- KAYSERİ) İklim Hareketi Projesi’nin başlatıldığını hatırlattı.

Gold Standart Sertifikası’na sahip Türkiye’de 6’ncı proje Büyükşehir’in

Başkan Büyükkılıç, Türkiye’de Gold Standart Sertifikası’na sahip 6’ncı projenin Kayseri Büyükşehir’e ait olduğunu belirterek, “Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi’mizin sera gazı azaltımına yönelik küresel ölçekte en titiz ve itibarlı sertifika programı olan Gold Standart programına müracaatı sonuçlanmıştır. Tesisimiz Türkiye’de bu sertifikaya sahip 6’ncı proje olmuştur. Hava kirliliği ile mücadele çerçevesinde bireysel ısınma sistemine sahip konutlarda katı yakıt kullanımının engellenmesi daha çevreci yakıt olan doğalgaz kullanımının teşvik edilmesi amacıyla dönüşümünü sağlayan konutlara kombi desteği sağlanmaktadır” diye konuştu.

“Enerji yöneticisi ataması yapıldı”

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve belgelendirme çalışmalarına da başlandığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili şunları söyledi:

“ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi; enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buna bağlı olarak da sera gazı emisyonlarının azaltımına katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede bir enerji yöneticisi ataması yapılmış ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurulumu ve belgelendirme çalışmalarına başlanmıştır.”