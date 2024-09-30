Başkan Büyükkılıç: 'Ulu çınarların her zaman yanındayız'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Değerli büyüklerimiz, hayatınız boyunca bizlere kattığınız tecrübeler ve sevgiler için minnettarız. Siz büyüklerimizin bilgeliği ve sevgisi, her zaman yolumuzu aydınlatıyor. Ulu çınarlarımızın her zaman yanındayız" dedi.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla mesaj yayımlayan Başkan Büyükkılıç, “Yaşlı çınarlarımızı kucaklayan bir belediyecilik anlayışı ile ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesiyle gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini vermeye gayret ettiğimiz yerel yönetim faaliyetlerimizde kimseyi ayırmadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden ‘hep birlikte, Kayseri’yiz’ anlayışı ile bu birliğin ve beraberliğin şükürler olsun bereketini yaşıyoruz” diye konuştu. Büyükkılıç, uyum içerisinde, ortak akla ve istişareye önem vererek çalışmaları yürüttüklerini ve projeleri bir bir hayata geçirdiklerini vurgulayarak, “Şehrimizin dua kaynağı olan ulu çınarlarımızın da duaları ile muvaffak oluyor, Allah’ın yardımı ile de yolumuza devam ediyoruz. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezimiz, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevimiz, Hasta ve Hasta Yakınları Misafirhanemiz, Hospis merkezimiz, Engelli Yaşam Merkezimiz gibi bu alanlarda da ‘insan’a dair gönül belediyeciliğinin en güzel örneğini sergilemeye çalışıyoruz. Son süreçte Alzheimer Merkezi’nin de temellerini attık, inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye’nin en modern ve donanımlı Alzheimer Merkezi olacak Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi, yaşlılarımız başta olmak üzere bu rahatsızlıkla mücadele eden vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanında olacak” ifadelerini kullandı. Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde ulu çınarların çok verimli vakit geçirdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu projelerimiz arasında en önemlisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yaşlılar için önemli bir hizmeti olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde yaşlı çınarlarımızı en güzel şekilde ağırlamaya gayret gösteriyoruz. Merkezimiz içerisinde uğraş terapileri, kültürel, sosyal ve eğitsel faaliyetlerin gerçekleştirildiği aktivite odaları, destekleyici fizik tedavi hizmetlerinin sunulduğu fizik tedavi ünitesi, okuma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği okuma salonları, müzik eğitimi ve koro faaliyetlerinin gerçekleştirildiği müzik odası, resim dersleri ve yağlı boya çalışmalarının yapıldığı resim odası, psikolojik destek hizmetinin sağlandığı, yaşlılara rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin sunulduğu sosyal servis bulunuyor. Siz büyüklerimizin rahatı, konforu için güzel şehrimizi her geçen gün bir önceki günden daha iyi bir kent oluşturmak adına gecemizi gündüzümüze katıyoruz.”

Başkan Büyükkılıç mesajını, “Bu duygu ve düşüncelerle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nüzü kutluyor, daha nicelerine ulaşmanızı Mevla’mdan niyaz ediyorum. Bir de dualarınızı bizden esirgemeyin, eksik etmeyin diye ricada bulunuyor hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” diyerek sonlandırdı.