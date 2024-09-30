Kayseri'deki kazada acı haber: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde minibüsün çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada; 38 PP 240 plakalı minibüs, Abdulhey Avşar (72) idaresindeki bisiklete çarptı. Bu sırada kazayı görerek duran 38 AAB 215 plakalı otomobile ise arkadan seyreden 38 AHM 832 plakalı motosiklet girdi. Kazalarda bisiklet ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Yaralı 2 kişi de ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan bisiklet ve motosiklet de çekici ile kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvar üzerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Hastanede tedavi altına alınan bisiklet sürücüsü Abdulhey Avşar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.