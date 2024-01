Başkan Büyükkılıç: 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Melikgazi ve Kocasinan Yönetim Kurulu Toplantıları’na katılarak, parti teşkilatı ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, “Hem ilçelerimiz hem Büyükşehir’imiz olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte İl Başkanlığı’nda düzenlenen Melikgazi ve Kocasinan Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantıları’na katıldı. Parti mensupları ile tek tek selamlaşan Başkan Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Yönetim Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “AK Parti’miz hem güçlü bir teşkilat yapısına hem de deneyimli birikime sahiptir. Bunu daha iyi noktalara taşımak için de el ele vermek suretiyle gayret göstereceğiz” dedi.

Birlik ve beraberlik içerisinde emin adımlarla çalışmaya devam edeceklerini belirten Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yol ve dava arkadaşları olarak partimizin en güçlü şekilde temsil edilmesini sağlayıp, Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmek bizim olmazsa olmazımızdır. Bu çalışmaları yaparken mazlum insanların sesi olarak, kimseyi ayrıştırmadan herkesi bağrımıza basacağız” diye konuştu.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de büyük bir aile olduklarına vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Yaşadıkça ve çalıştıkça göreceksiniz ki burası gerçekten çok büyük bir akademi. Bizim ilçelerle, il teşkilatıyla, belediyelerimizle en ufak bir ayrımız gayrımız yoktur. Gerçekten büyük bir aileyiz. Bu birlikteliğin mimarı başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Kayseri’de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki, Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş, Hulusi Akar Bakanımız başta olmak üzere 5 milletvekilimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, il teşkilatı, ilçe belediye başkanlarımız ve ilçe teşkilatlarıyla dünyada ender görülen bir organizasyon şemasının içindeyiz. Bize düşen görev, Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği vazifeyi layıkıyla yerine getirmek” şeklinde konuştu.

Yerel seçim sürecinde olduklarını ifade eden Üzüm, perşembe günü Ankara’da belediye başkanlarıyla alakalı bir açıklama olacağını kaydetti.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin ise yeni yönetimin ilk yönetim kurulu toplantısını Başkan Büyükkılıç’ın katılımıyla icra ettiklerini hatırlatarak, “Bu hafta da ikinci toplantımızı icra ediyoruz. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde hepimiz bir nefer olarak sahada ayrıştırmadan, ötekileştirmeden davamız için yürümek için hazır bir şekilde bekliyoruz” dedi.

AK Parti Kocasinan İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hiçbir hesabı beklentisi olmadan koşuşturan ve Allah için davamızın insanlara mesajının ulaştırılması için gece demeden gündüz demeden gerek kadın kollarımız, gerek gençlik kollarımız gerekse siz yönetim kurulu üyesi canlarımız koşuşturuyorsunuz” dedi.

“Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk”

Başkan Büyükkılıç, çok çalışmak zorunda olduklarını ifade ederek konuşmasında şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirmekle yükümlüyüz. Bu da sizlerin, bizlerin hep beraber gayret etmesi ile olacaktır. İnşallah hep beraber koşuşturacağız ve çalışacağız. Allah’a şükür belediyeler olarak hakikaten yapmış olduğumuz çalışmalar ile bir mazeret üretmeden gerek pandemi dönemleri ki iki dönem yaşadık, gerekse Allah bir daha göstermesin deprem dönemlerine rağmen her yere elimizi kolumuzu uzatıp yardımcı olmaya, destek olmaya gayret ettik. Hem ilçelerimiz hem Büyükşehir’imiz olarak yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk. Yatırımlar bağlamında Büyükşehir olarak ilçelerimiz de şüphesiz öyle elhamdülillah 16 ilçemizi de bağrımıza basarak ben bunu söylüyorum. Hakikaten Büyükşehirler arasında yatırıma en çok pay ayıran yüzde 63’lerle Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Üst üste birinci ve sonunda da ikinci olma şeklinde. Yapılan bu ciddi çalışmalar ve araştırmalar. Bunlar bizim için önemli ve anlamlı. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. İnsaflı ve israfa fırsat vermeden bir yönetim anlayışı ile Kayseri’mizin gerek merkezinde gerekse taşramızda her yerde ihtiyaçlarını karşılayacak beklentilerine cevap verecek ve hiçbir zaman da mazeret üretmeden, bu olmaz, şu olmaz demek yerine her işe sahip çıkan, rutin belediyecilik belediye hizmetlerinin yanında ekstra sosyal, kültürel, turizm, eğitim, sportif ne varsa gençlerimizin, her yaş gurubumuzun ihtiyaçlarına cevap verecek anlayış içerisinde de çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürüyoruz. Hakikaten değerli Mehmet Özhaseki Bakanımızın ağırlıklı olarak katıldığı açılışları hatırlarsınız. Gece demeden gündüz demeden herkes koşuşturuyor. Mutlaka ya bir temel atma ya bir açılış yapma şeklinde uygulamaları ile de kamuoyunda hem yapılanları paylaşma hem de hak ettiğimiz şekliyle o insanlara hizmeti götürme yaklaşımı sergiliyoruz. Bunu da her zaman övünerek yapıyoruz ve gururla da paylaşıyoruz.”

“Teşkilatlarımız Bizim Olmazsa Olmazımız”

Büyükkılıç, teşkilatların olmazsa olmaz olduğunu dile getirdiği konuşmasında, “Kayseri’mizin hayırseverliğinin de şehrimize büyük bir zenginlik kattığının ve kazanım sağladığının da farkındayız. Belediyelerle iş birliği halinde eğitim alanında, sağlık alanında ya da dini tesisler bağlamında, sosyal tesisler bağlamında da bu alanda yapılan çalışmalarda yine el birliğinde hayata geçiriyoruz. Amacımız nedir, insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, birliğin beraberliğin elhamdülillah her yerde onurla paylaşacağımız zirveye ulaştığı Kayseri’mizde ‘ben’ kültüründen ziyade ‘biz’ kültürü ile hareket ederek çalışmaya özen gösteriyoruz. Teşkilatlarımız bizim olmazsa olmazımız” diye konuştu.

Açıklamasında çok çalışmak ve koşturmak zorunda olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, bir oyun dahi çok kıymetli olduğunu paylaşarak, teşkilatlarda konuşulanların dışarda konuşulanlardan çok daha önemli olduğunu kaydetti ve birliğe vurgu yaptı.

“Kayseri’deki Bu Uyum Ankara’da Herkesin Dilinde”

Perşembe günü öğleden sonra Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanacağını dile getiren ve Kayseri’deki uyumun Ankara’nın dilinde olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ise süreç içerisinde neler yapıldığını ve yapılması gerektiğini anlatı. Üzüm, Cumhur İttifakı olarak 17-0’ı korumak için çalışacaklarını da ifade ederek, “Amacımız bize verilen görevi lakıyla, vicdan rahatlığıyla gerçekleştirmek. Amacımız bu. Tecrübeliyiz. Başkanlarımız tecrübeli. Güzel de bir birliktelik var. Sıcak ve samimi bir ortam var. Bu ortamın hazırlamasında en önemli kişiler başta Özhaseki bakanımız, Elitaş başkanımız, Hulusi Akar bakanımız, milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye başkanımız olmak üzere, il teşkilatı doğru bir yöntemle güzel bir birlik görüntüsü veriyoruz. Tabi bu iyi niyetten geçiyor. Kayseri’deki bu uyum Ankara’da herkesin dilinde” ifadelerinde bulundu.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu da “Sağ olsun Memduh başkanımız toplantımıza katıldı, bizi çok mutlu etti” diyerek, parti çalışmaları hakkında bilgi verdi.