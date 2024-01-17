Kayseri Havalı Silahlar Takımı sporcuları Mersin'den derecelerle döndü

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Havalı Silahlar Takımı sporcuları Mersin’den derecelerle döndü.

Havalı Silahlar Federasyon Kupası’nda mücadele eden sporcular Mehmet Furkan Ayasılı Yıldız B Erkekler ikincisi, Mehmet Furkan Ayasılı, Muhammed Yasir Aydın ve Selim Karahan Yıldız B Takım halinde ikinci olurken, Hale Derya Eroğlu Yıldız A kadınlar dördüncüsü ve Mert İbrahim Özel genç erkekler beşincisi oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Havalı Silahlar takımından 9 sporcu Mart ayında düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.