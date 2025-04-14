Başkan Büyükkılıç, '95 dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum'
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Altın değerinde 3 puan 10 kişiyle ben takımımızı tebrik ediyorum hocamızı tebrik ediyorum adeta 95 dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum' dedi.
Süper Lig'in 31’inci haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, stadyum çıkışı açıklamalarda bulunarak, “Altın değerinde 3 puan 10 kişiyle ben takımımızı tebrik ediyorum hocamızı tebrik ediyorum adeta 95 dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum. Demek ki şehrin 1 olduğunda beraber olduğunda, tek yürek olduğunda başarı geliyor. İnşallah durmak yok puanlar almaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.