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  • Başkan Büyükkılıç, '95 dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum'

Başkan Büyükkılıç, '95 dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Altın değerinde 3 puan 10 kişiyle ben takımımızı tebrik ediyorum hocamızı tebrik ediyorum adeta 95 dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum' dedi.

Başkan Büyükkılıç, '95 dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum'

Süper Lig'in 31’inci haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, stadyum çıkışı açıklamalarda bulunarak, “Altın değerinde 3 puan 10 kişiyle ben takımımızı tebrik ediyorum hocamızı tebrik ediyorum adeta 95 dakika susmayan seyircinin alnından öpüyorum. Demek ki şehrin 1 olduğunda beraber olduğunda, tek yürek olduğunda başarı geliyor. İnşallah durmak yok puanlar almaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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