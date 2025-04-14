SP İl Başkanı Altun 'Kayseri'de açan çiçek Türkiye'ye baharı getirecek'

Kayseri’nin yıllarca hükümete destek vermesine rağmen karşılığını alamadığını ve artık değişim vaktinin geldiğini belirterek; “Şehrimiz cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar çıkartmış; hükümetlere sınırsız destek vermiş fakat karşılığını asla alamamıştır. Ama vakit tamam. Çok değerli bir büyüğümüz, şu anda salonumuzda olan ağabeyimizin sürekli ettiği bir duayı hatırlatmak istiyorum. Nur yüzlü genel başkanım, 13. Cumhurbaşkanım diye dua ediyor. Biz biliyoruz ki Rabbim dualarını kabul edecek ve hem ülkemize hem ümmete kurtuluş vesilesi olacaktır. Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Bizler inanıyoruz ki, kıymetli genel başkanımızla birlikte, Kayseri’de açan çiçek Türkiye’ye baharı getirecek” dedi.



Saadet Partisi 7. Olağan Kayseri İl Kongresi’nde açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, Kayseri’nin yıllardır siyasette güçlü isimler yetiştirmesine rağmen hak ettiği yatırımı alamadığını ifade ederek. Şehrin, cumhurbaşkanları, başbakanlar ve bakanlar çıkarmasına rağmen karşılık göremediğini belirten Altun; “Anadolu’nun tam ortasında, milattan önce 5 bin yılından beridir yerleşim yeri olan Kayseri, İpek Yolu’nun geçtiği, dünyanın ilk ticaretinin yapıldığı; 1067’de Selçuklu komutanı Afşin tarafından fethedilmesiyle Türk-İslam medeniyetinin beşiği haline gelmiş, yüzyıllar boyu hep idarecileri tarafından önemi bilinerek üretilmiş, hizmet edilmiş ve geliştirilmiş bir şehirdir. Kayseri, ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulduğu şehirdir. Demiryolları ağının merkezi bu şehir olmuştur. 1953’te kurulan Sümer Bez Fabrikası bu şehrin gururudur. 1950’lerde başlayan sanayi sitesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etmiştir. Kayseri, 1976’da Erbakan hocamızın ağır sanayi hamlesi projesi kapsamında kurulan nam-ı diğer fabrika üreten fabrika diye tanınır. Bu tesislerden sadece bir tanesidir. Bu tesislerin birçoğu mevcut hükümet tarafından kapatıldı ya da satılmıştır. Bu kadar öneme sahip şehir, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, son 20 yılda artan nüfusuna rağmen yatırımlardan gerekli desteği alamamıştır. Maalesef, ticaretin tarihinin yazıldığı şehrimizde, malumunuz, otoban teğet geçmiştir. Hızlı tren ise sadece seçim kazanmak için kullanılan bir başlıktan ibaret kalmıştır. Havalimanı ise, emeği geçenlere buradan teşekkür ediyorum, ama henüz şehrimize yakışır olmasa da yeni yapılmıştır. Biz, bir zamanlar uçak iner dediğiniz caddelerimizle övünürken, artan trafiğe rağmen daraltılmış; şehrimiz, plansızlık ve ballı parsel anlayışıyla heba edilmiştir. Şehrimizde seçim kazanmak için dikilen levhalar paslanmış, ama söz verilen icraatlara bir kazma dahi vurulmamıştır. Kısacası, şehrimiz cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar çıkartmış; hükümetlere sınırsız destek vermiş fakat karşılığını asla alamamıştır. Ama vakit tamam. Çok değerli bir büyüğümüz, şu anda salonumuzda olan ağabeyimizin sürekli ettiği bir duayı hatırlatmak istiyorum. Nur yüzlü genel başkanım, 13. Cumhurbaşkanım diye dua ediyor. Biz biliyoruz ki Rabbim dualarını kabul edecek ve hem ülkemize hem ümmete kurtuluş vesilesi olacaktır. Rahmetli Erbakan hocamızın söylediği gibi, bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar. Bizler inanıyoruz ki, kıymetli genel başkanımızla birlikte, Kayseri’de açan çiçek Türkiye’ye baharı getirecek” ifadelerini kullandı.