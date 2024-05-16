Başkan Büyükkılıç'a 'SGK Haftası' ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Türkoğlu ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde kentte çalışmalarını yürüten Başkan Büyükkılıç, istişare görüşmelerine de devam ediyor. Her yıl 16 Mayıs’ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Kayseri Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Türkoğlu ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kendilerine anlamlı ziyaretleri için teşekkür ederken Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutluyor, gayretlerinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, “Sosyal Güvenlik Kurumu’muza çalışmalarında başarılar diliyorum. Kayseri’miz için hep birlikte hizmetler üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’a günün anısına çiçek takdim eden Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Mustafa Türkoğlu da misafirperverliğinden dolayı Büyükkılıç’a teşekkür ederken, yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı da tebriklerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’a ‘Hayırlı Olsun’ Ziyaretleri Devam Ediyor

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel seçimlerin ardından ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri kapsamında misafirlerini ağırlamayı sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent İspir ve beraberindeki heyet ile Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü Sinan Gündüz ve öğretmenler Büyükşehir Belediyesi’ni ayrı ayrı ziyaret etti.

Misafirler de Başkan Büyükkılıç’a yeniden Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilmesinden dolayı ‘hayırlı olsun’ temennisinde bulunarak, yeni dönemde başarılar dilediler.