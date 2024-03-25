Başkan Büyükkılıç'a AVM'de yoğun ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bir alışveriş merkezinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç'a AVM'de yoğun ilgi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bir alışveriş merkezinde esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, kentte bulunan bir alışveriş merkezini ziyaret ederek, vatandaş ve esnafla bir araya geldi. Güler yüzle, ilgi, sevgi ve hoş sohbetle karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşların taleplerini de dinledi. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları geri çevirmeyen Başkan Büyükkılıç, çocuklar ve gençlerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek, esnafa hayırlı ve bereketli işler temenni etti. Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik içerisinde çalışmalara devam edeceklerini belirterek; "Şehrimizi ve bizleri seven, seçen, güvenen canlarımıza layık olmak için gayret gösteriyoruz. Sizlerin inancıyla, desteğiyle çalıştık. İnşallah yeni 5 yılda da durmadan, yorulmadan çalışmaya, sizlere en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. El ele, gönül gönle hep beraber güzel günlere” dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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