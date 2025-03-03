Başkan Büyükkılıç'a büyük itham! : Sendika Başkanını görevden mi aldırdı?

CHP İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, HAK-İŞ Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik’in görevden alınmasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın rolü olduğunu ve işçilere verilen sözlerin tutulmadığını iddia etti. Ünalmış; “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı’nı görevden aldırmış İşçilere Verdiği Sözü Böyle Tuttu Sanırım Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Kalkınma Dair Başkanlığı’nda çalışan emekçilerle başlayan, diğer daire başkanlıklarında çalışan emekçilerin toplam 2500 emekçinin desteklediği iş bırakma eyleminde, emekçilere AKP Kongre tarihi olan 23.02.2025 tarihine kadar beklemeleri yönünde söz verilmişti. Emekçilerin talepleri için söz verilen tarihinin üzerinden günler geçti. Hala ses seda yok. Emekçilere verilen sözlerin tutulmayacağını biz biliyorduk ne yazık ki yine haklı çıktık Emekçilerin en güvendiği alan olan sendikaları da yeterince tepki koyamadı. Yerelde az da olsa tepki verildi, genelden tepki bastırıldı. Belediyeye teşekkürler yağdırıldı. Sonunda beklenen oldu. Emekçilerin bağlı bulunduğu sendika olan, Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, KBB Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatıyla genel merkezlerinden görevden alındı KBB Başkanı, emekçilere verdiği sözü böyle tutuyor sanırım. Sarı sendikalardan, bir yol olmayacağını acı olarak tecrübe eden emekçiler şimdi söz sırası sizde sizin vereceğiniz en güzel tepki, bu sarı sendikadan topluca istifa etmek

Ve sonrasında yapar mısınız bilmem ama kendinizi her alanda koşulsuz savunacak, haklı taleplerinizi gündeme getirecek, hakkınızın verilmesini beklemeden alınması için mücadele edecek sendikalara üye olmanız şart örgütlü mücadele ancak böyle başarıya ulaşacaktır” şekline konuştu.

