  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Büyükkılıç'a Kaymakam Karacan'dan veda ziyareti

Başkan Büyükkılıç'a Kaymakam Karacan'dan veda ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan'ı makamında kabul etti.

Başkan Büyükkılıç'a Kaymakam Karacan'dan veda ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, veda ziyaretleri gerçekleştiren Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan’ı makamında kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atanan Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görev süresince şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Kaymakam Karacan’a teşekkür etti.

Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde her zaman uyum içerisinde çalıştıklarını belirterek, “Melikgazi İlçe Kaymakamımız Bülent Karacan yeni görev yerine gitmeden önce belediyemize veda ziyareti gerçekleştirdi. Melikgazi ilçemiz için her zaman uyum içerisinde çalıştık. Şehrimizdeki özverili çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyor, yeni görev yerinde muvaffakiyetler diliyorum” şeklinde konuştu.

Karacan da bu zamana kadar yapılan çalışmalar hakkında Başkan Büyükkılıç’a bilgiler vererek, uyum içerisinde yaptıkları çalışmalar ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Mix'in eski ve yeni sahiplerinin kira davası
Mix'in eski ve yeni sahiplerinin kira davası
Boşanma davasına 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum' yazısıyla geldi
Boşanma davasına 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum' yazısıyla geldi
Boşanma davasına 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum' yazısıyla geldi
Boşanma davasına 'Boşanıyorum, kurtuldum mutluyum' yazısıyla geldi
Vali Çiçek: 'Gençlerimizin yakıştığı yer spor okulları, onları zehirlemek isteyenlerin ise hapishanelerdir'
Vali Çiçek: 'Gençlerimizin yakıştığı yer spor okulları, onları zehirlemek isteyenlerin ise hapishanelerdir'
Develi'ye 112 Acil ve ASM yapılacak
Develi'ye 112 Acil ve ASM yapılacak
KTO ile Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı
KTO ile Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı