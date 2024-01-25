Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Arslan'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zerrin Arslan'ı makamında ağırladı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Arslan'ı ağırladı
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zerrin Arslan’ı makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan hizmetlerini aralıksız sürdürürken, diğer yandan uyum kültürü içerisinde istişarelerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Kayseri İl Koordinatörü Zerrin Arslan ile AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar’ı makamında kabul etti. Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için ’AK kadınlara’ teşekkür ederek, “Kayseri’mizin en önemli özelliği hem yerel yönetimler kendi içerisinde hem de teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde istişareyi önemsemesidir. Bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda hep beraber çalışarak hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Huzur operasyonunda bin 43 kişi sorgulandı
Huzur operasyonunda bin 43 kişi sorgulandı
Güven timleri 1 haftada 10 aranan şahsı yakaladı
Güven timleri 1 haftada 10 aranan şahsı yakaladı
Yasa dışı bahis operasyonunda 27 gözaltı
Yasa dışı bahis operasyonunda 27 gözaltı
Kamyon ile duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Kamyon ile duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Tomarza'nın kabak çekirdeğinin pazarı genişleyecek
Tomarza'nın kabak çekirdeğinin pazarı genişleyecek
İşsizler adına banka hesabı açıp, yasadışı bahiste 223 milyon TL haksız kazanç elde ettiler
İşsizler adına banka hesabı açıp, yasadışı bahiste 223 milyon TL haksız kazanç elde ettiler