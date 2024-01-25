Başkan Büyükkılıç, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi Arslan'ı ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zerrin Arslan’ı makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir yandan hizmetlerini aralıksız sürdürürken, diğer yandan uyum kültürü içerisinde istişarelerini sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi ve Kayseri İl Koordinatörü Zerrin Arslan ile AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar’ı makamında kabul etti. Büyükkılıç, nazik ziyaretleri için ’AK kadınlara’ teşekkür ederek, “Kayseri’mizin en önemli özelliği hem yerel yönetimler kendi içerisinde hem de teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde istişareyi önemsemesidir. Bizi seven, güvenen hemşehrilerimize layık olma yolunda hep beraber çalışarak hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.