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Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte AK Parti Talas İlçe Başkanlığı ziyaretinde parti teşkilat mensupları ile buluşarak, sohbet etti.

Her fırsatta teşkilat mensupları ile buluşan Büyükkılıç, teşkilat üyeleri ile istişarelerde bulunmayı, çalışmalar hakkında bilgi almayı ve talep ile önerileri dinlemeyi de ihmal etmiyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı’na ziyarette bulunarak teşkilat üyeleri ile kucaklaştı.

Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Teşkilatı ziyaretinde teşkilat mensupları ile buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Talas’ımızın hepsi birbirinden değerli, özverili teşkilat mensuplarımız ile buluştuk, kucaklaştık. Güzel ülkemiz, şehrimiz ve Talas’ımız için neler yapıldı, neler yapılmalı konusundaki istişarelerimiz ve samimi sohbetlerimizin yer aldığı ziyaretimizde bizleri misafir eden parti üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde, teşkilat mensupları ile hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas Teşkilatı ile bir araya geldi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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