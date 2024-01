Başkan Büyükkılıç, Ak Parti Teşkilat mensuplarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’na nezaket ziyaretinde bulunan Büyükkılıç, burada gençler tarafından meşalelerle karşılandı. Parti teşkilatı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı kapıda karşılarken, partide TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları ve teşkilatın her kademesindeki partililer Büyükkılıç’ın adaylığını tebrik ettiler. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Teşkilatımızın her kademesindeki yönetim kurulu üyesi dostlarımız, kardeşlerimiz, sevgili gençlerimiz, Cenab-ı Allah’a şükrederek sözlerimize başlamak istiyorum. Böyle güzel bir şehrin hizmetkârı olmak, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu şehri geleceğe taşımak adına omuzlarımıza inen yükün çok şükür şuurundayız. Bu anlayış içerisinde sizlere dua ediyoruz” dedi. Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu süreçte yapılan çalışmalarda katkısı olan, emeği olan, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizleri bu sürece taşıyan birlikte çalıştığım mesai arkadaşlarıma, Kayseri’mizin bizi seven, bizlere güvenen, bugüne kadar seçen ve bundan sonra geleceğe taşıma adına desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu. Bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmediklerini, ayrıştırmadıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Tüm Kayserili hemşehrilerimizi bağrımıza basarken, onlar da bizi bağrına basacak. Parti ayrımı gözetmeden inşallah hizmet belediyeciliği anlayışı ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönüle Cumhur İttifakı anlayışı içerisinde hizmete vesile olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek; "Hizmeti ve şehrimizin geleceğini önemseyerek, geleceğe taşıma bu çalışmaları yapılmasına destekleri bekliyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci yöneteceğimizi, bol bol hizmet edeceğimizi umuyor, hepinize tekrar sevgi ve saygılar sunuyor. Sağ olun, var olun Allah’a emanet olun” dedi.

Bu güne kadar yaptıkları ile bu günden sonra yapacakları için Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek başarılar dileyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise büyük ve güçlü Türkiye yönünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilerlediklerini dile getirerek, bu milletin 2 bin 500 yıllık müthiş bir tarihe ve kültüre sahip olduğunu ifade etti ve birlik vurgusu yaptı. Ülke için memuriyet gibi bir mesai kavramı ile değil özveri ile gayret gösterilmesi gerektiğini ve gayret gösterdiklerini de ifade eden Akar; "Her seçim bir mücadeledir. Vatandaşlarımızın teveccühünü kazanmak için yine cumhurbaşkanımızın hatırlattığı gibi bütün kapıları çalmak, bütün gönüllere girmek, bütün beyinlere girmek, sabır ve şefkatle davamızı izah etmek suretiyle olabildiğince, yukarda, 70 olsun, 80 olsun, 90 olsun, 100 olsun” diye konuştu. Belediye başkan adaylarının birbirinden tecrübeli ve bilgili şahıslar olduğunu ifade eden Akar; “Belediye başkanımız Memduh Büyükkılıç, doktor. Bu işleri bilen, siyaseti bilen insan. Yıllardan beri kendini buraya vakfetti” ifadelerinde bulundu. Akar son olarak şehitlerin ailelerine Kayseri kadar sahip çıkan ilin çok az olduğunu ifade ederek, böyle bir şehrin atmosferini çok daha iyi düzeye getirmek için çalışacaklarını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm de Başkan Büyükkılıç’a ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulunarak, şunları söyledi;

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız, Memduh Büyükkılıç başkanıma bir dönem daha adaylık ilgili bulunuldu. Biz de dün akşam itibariyle Kayseri’ye gelip Seyyid Burhaneddin Hazretlerinin orada dualarla başladık. Bugün de Memduh Büyükkılıç başkanım tüm vekillerimizle beraber teşkilatımızı ziyaret etti. Bundan sonraki süreç çalışmalarımız devam ediyor. Memduh Başkanıma tekrardan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kayseri’de şimdiye kadar nasıl ağabey olarak, Büyükşehir Belediye başkanı olarak belediyelerimizi ve ilçelerimizi kucakladı, hizmetlerine devam ettiyse, bundan sonraki süreçte de teşkilat eşliğinde aynı şekilde tek bir vücut olarak, gönül birliğimizi koruyarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum."