Niğde'deki trafik kazasında ölen polis memuru için tören düzenlendi
Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Sabri Turhan için Niğde Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Niğde’de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Sabri Turhan için Niğde Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru 49 yaşındaki Sabri Turhan idaresindeki 51 AS 573 plakalı hafif ticari araç, Altunhisar ilçesinde S.A.’nın kullandığı traktörle çarpıştı. Kazada polis memuru Sabri Turhan olay yerinde hayatını kaybetti. Merhum polis memuru Sabri Turhan için Niğde İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törene; Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, meslektaşları ve ailesi katıldı. Törende Sabri Turhan’ın özgeçmişi okundu, dua edildi.
Turhan’ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray’a uğurlandı.