Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız, kitap dostlarına kupon vererek ücretsiz kitap almalarını sağlamak'

Başkan Büyükkılıç, "Kitap fuarında bir milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz"

Kayseri’de 7’ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nda amaçlarının kitapseverlere fırsat vermek olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Kayserili hemşehirlilerimize teşekkür ediyoruz. Güvenlerine değer koymaya çalışıyoruz. Amacımız hem Kayserimize zenginlik olması hemde kitap dostlarımıza fırsat vermek" dedi.

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşucak.

Genel yayın yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtlayan Başkan Büyükkılıç bu sene bir milyonun üzerinde katılıcımcı hedeflediğini belirterek "Kayseride kitap fuarı yapmamız bizim için gerçekten çok kıymetli. Yapmış olduğumuz ANAMOB fuarı devam ediyor ve şimdi de kitap fuarının bu sene yedinci senesidir.Katılım olarak inşallah bi milyonun üzerinde kitap dostu canlarımızı bekliyoruz. Kayseri yetmiş bin oğrencisi olan,23 bin öğretmeni olan,binin üzerinde okulu olan şehrimizdir. Fuara İlber Ortaylı hocam teşrif edecek,kitapları imzalayacak hem de söyleşide bulunacak. Hocamın hiç unutmadığım bi hatırlatması vardır .Büyükşehirler de kitap fuarları yapılıyor ama kayseri kadar katılımı olan canlı diri fuar görmedim diyor. O açıdan Kayserili hemşehirlilerimize teşekkür ediyoruz.Güvenlerine değer koymaya çalışıyoruz. Amacımız hem zenginlik olsun hemde kitap dostlarımıza fırsat vermektir.Uygun fiyatlı kitaplar ve kupon vererek ücretsiz kitap almalarını sağlamaktır " şeklinde konuştu.