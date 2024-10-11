  • Haberler
  • Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız, kitap dostlarına kupon vererek ücretsiz kitap almalarını sağlamak'

Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız, kitap dostlarına kupon vererek ücretsiz kitap almalarını sağlamak'

Kayseri'de 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nda amaçlarının kitapseverlere  fırsat vermek olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 'Amacımız hem zenginlik olsun hemde kitap dostlarımıza fırsat vermektir.Uygun fiyatlı kitaplar  ve  kupon vererek ücretsiz kitap almalarını sağlamaktır ' şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç: 'Amacımız, kitap dostlarına kupon vererek ücretsiz kitap almalarını sağlamak'

Başkan Büyükkılıç, "Kitap fuarında  bir milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz"

Kayseri’de 7’ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı'nda amaçlarının kitapseverlere  fırsat vermek olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "Kayserili hemşehirlilerimize teşekkür ediyoruz. Güvenlerine değer koymaya çalışıyoruz. Amacımız hem Kayserimize zenginlik olması hemde kitap dostlarımıza fırsat vermek" dedi.

Kayseri’de 11-20 Ekim 2024 tarihleri arasında 7'ncisi düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı bugün ziyaretçilerine kapılarını açtı. Birbirinden farklı standların yer aldığı geleneksel Kayseri Kitap Fuarı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınıyla da kitap severlerle buluşucak. 

Genel yayın yönetmeni Mustafa Bayram'ın  sorularını yanıtlayan Başkan Büyükkılıç bu  sene bir milyonun üzerinde katılıcımcı hedeflediğini belirterek "Kayseride kitap fuarı yapmamız  bizim için gerçekten çok kıymetli. Yapmış olduğumuz ANAMOB fuarı devam ediyor ve şimdi de kitap fuarının  bu sene yedinci senesidir.Katılım olarak inşallah bi milyonun üzerinde  kitap dostu canlarımızı bekliyoruz.  Kayseri yetmiş bin oğrencisi olan,23 bin öğretmeni olan,binin üzerinde okulu olan şehrimizdir.  Fuara İlber Ortaylı hocam teşrif edecek,kitapları imzalayacak  hem de söyleşide  bulunacak.  Hocamın hiç unutmadığım  bi hatırlatması vardır .Büyükşehirler de kitap fuarları yapılıyor ama kayseri kadar katılımı olan canlı diri fuar görmedim diyor. O açıdan Kayserili hemşehirlilerimize teşekkür ediyoruz.Güvenlerine değer koymaya çalışıyoruz. Amacımız hem zenginlik olsun hemde kitap dostlarımıza fırsat vermektir.Uygun fiyatlı kitaplar  ve  kupon vererek ücretsiz kitap almalarını sağlamaktır " şeklinde konuştu.

Bakmadan Geçme

İyi Partili Şener'in aklı geçmişte kaldı: 'Sokağa çıkma yasaklı sayım yapılsın'
İyi Partili Şener'in aklı geçmişte kaldı: 'Sokağa çıkma yasaklı sayım yapılsın'
Silahlı kavgada yaralananlar davacı olmayınca tutuklu sanık tahliye edildi
Silahlı kavgada yaralananlar davacı olmayınca tutuklu sanık tahliye edildi
Kadınlardan çağrı: 'Şiddetsiz Toplum, Güvenli Sokaklar'
Kadınlardan çağrı: 'Şiddetsiz Toplum, Güvenli Sokaklar'
'Şahitler ve Şehitler' Konferansı Kayseri'de gerçekleşecek
'Şahitler ve Şehitler' Konferansı Kayseri'de gerçekleşecek
Kayseri 7. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
Kayseri 7. Kitap Fuarı kapılarını kitapseverlere açtı
Başkan Aras, Köfteci Yusuf'a arka çıktı
Başkan Aras, Köfteci Yusuf'a arka çıktı