İyi Partili Şener'in aklı geçmişte kaldı: 'Sokağa çıkma yasaklı sayım yapılsın'

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, son zamanlarda artan kadın ve çocuk cinayetleri hakkında “Bu nedenlerle Son grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu’nun da belirttiği üzere 3 Kasımda sokağa çıkma yasaklı nüfus sayımımın yapılması ülkemizde her gün daha fazla ihtiyaç duyduğumuz sükun ve huzurun temini ve yaşanan güvenlik problemlerinin azaltılması açısından önemlidir” dedi.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, ülke genelinde artış gösteren kadın ve çocuk cinayetleri hakkında yazılı açıklamada bulundu.

Suç oranlarındaki artışın sığınmacılardan kaynaklandığını iddia eden İl Başkanı Şener “Son 10 yılda ülkemize yönelik kontrolsüz sığınmacı akını nedeniyle toplumsal yapımız ciddi şekilde tehlike altına girmiş ve bu sorun öncelikli beka sorunumuz haline gelmiştir. Suç oranlarında ki ciddi artışlar, sosyal yapımızda oluşan bozulmalar göz ardı edilemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Sığınmacı ve kaçaklar konusunda bugüne kadar hamaset ve popülizm değil icraat üreten, Türkiye’de planlı geri dönüş önerilerini ortaya koyan tek siyasi İyi partidir. Ülkemizi olası bir demografik tehdide karşı korumanın hepimizin asli görevi olduğu bilinciyle Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu tarafından ülkemizde bulunan sığınmacı ve yabancılara verilen vatandaşlıkların iptali için geçen hafta Danıştay nezdinde dava açılmıştır. Kamu vicdanını rahatsız eder şekle sahip olan, kontrolsüz bir şekilde verilen, hukuka ve anayasamıza aykırı olan bu vatandaşlıkların Türk yargısı tarafından hukuk çerçevesinde iptal edileceğine güvenimiz tamdır. İyi Parti ve Genel Başkanımız Musavat Dervişoğlu bu süreci sonuna kadar kararlılıkla yürütecek ve takipçisi olacaktır”ifadelerini kullandı.

“SOKAĞA ÇIKMA SAYILI NÜFUS SAYIMI ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAYACAKTIR”

Suç oranlarının düşmesi için sokağa çıkma yasağı konularak nüfus sayımı yapılması gerektiğini belirten Şener, “Sığınmacı sorunu milletimizin önünde başlı başına bir sorun olarak durmakta iken son günlerde kadına şiddet ve uyuşturucu madde bağımlılığına bağlı suçların artan oranda gözlemleniyor olması da sıkı bir kontrol ve tedbir uygulamasına ihtiyaç doğurmaktadır. Bu manada, ülkemizde geçmişte de yapıldığı gibi, yapılacak olan sokağa çıkma yasaklı bir nüfus sayımı gerek mültecilerin sayısal ve bölgesel tespiti, gerekse de aranan suçluların yakalanması açısından ülkemiz için çok ciddi faydalar sağlayacaktır. Bu husus bir seçenek değil, bir mecburiyettir. Bu nedenlerle Son grup toplantısında Genel Başkanımız Sayın Musavat Dervişoğlu’nun da belirttiği üzere 3 Kasımda sokağa çıkma yasaklı nüfus sayımımın yapılması ülkemizde her gün daha fazla ihtiyaç duyduğumuz sükun ve huzurun temini ve yaşanan güvenlik problemlerinin azaltılması açısından önemlidir” ifadelerinde bulundu.