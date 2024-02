Başkan Büyükkılıç, amatör spor kulübü başkanlarıyla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Mutlu Önal, amatör spor kulübü başkanları ve sporcularla bir araya geldi.

Kentte amatör sporcuların ve spor kulüplerinin en güçlü destekçisi olarak her zaman yanlarında olan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

Burada amatör spor kulübü başkanları ve sporcularla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporcular tarafından çiçeklerle karşılandı.

“Spor camiasının yüz akı dostlarım. Biz sizleri seviyoruz. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız diyorum. Siz olumsuzlukların karşısında dik duran canlarımız, gençlerimize sahip çıkan kardeşlerimizsiniz” diyerek seslendiği kulüp ve sporculara teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de 165 bin lisanslı sporcu bulunduğunu ifade etti.

“Kayseri, Avrupa Spor Şehri Oldu”

Konuşmasında Kayseri’nin yaklaşık yüzde 11’inin lisanslı sporcu olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, Avrupa Spor Şehri oldu. Dolayısıyla biz bu Avrupa Spor Şehri ünvanını daha iyi noktalara taşımak için 2024 yılında daha fazla etkinlikler ve yatırımlar yapmak mecburiyetindeyiz. Biz bunun farkındayız. İnşallah el ele gönül gönüle. Tabi amatör spor hepsinden önemli. Hiçbir hesabı beklentisi olmadan hem kendisini geliştirmek, hem bulunduğu topluma ya da şehrine katkı sağlamak amacıyla ayaklarının üzerine basan, sağlıklı bir şekilde yol alan bir anlayış var. Gençlerimiz bizim için çok önemli” diyerek amatör sporun önemine değindi.

Büyükkılıç, bu konudaki gayreti ve kendileri ile iş birliği dolayısıyla Vali Gökmen Çiçek’e de teşekkürlerini ve takdirlerini ileterek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği ile iş birliği sayesindeki ErVa projesi kapsamında Kayseri’de 19’uncu spor okulunun açıldığını sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç, bu alanda şehri daha iyi noktaya taşımanın, ErVa bünyesindeki spor okulları ile yine aynı çalışmaları yapmanın kendileri için olmazsa olmaz olduğunu paylaştı.

Belediyecilikte Kayseri Modeli, Haseki modeli olduğunu ve bu nedenle belediye hizmetleri ile ilgili neredeyse hiç sıkıntı olmadığını belirten Başkan Büyükkılıç, sorunları da sıkıntıları da giderecek olanın yine birlik ve beraberlik içerisindeki bu irade olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayserispor’un transfer tahtasının açıldığını belirterek, “Kayserispor bizim bir değerimiz, markamızdır. Kayserispor Süper Lig’deyse, şehirde Süper Lig’dedir. Her konuda biz varız diyoruz, her konuya sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Her iş bizim işimiz, dayanışmanın, birliğin, beraberliğin Allah’ın izniyle berekete vesile olacak” dedi.

“Sizin Hizmetkârınızız, Sizlere Layık Olmaya Çalışıyoruz”

Erciyes Kayak Merkezi’nin yanı sıra Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Çok şükür Kayseri’miz spor alanında da iyi bir noktada, daha fazlasını yapacağız. Erciyes Kayak Merkezi’mizi hafta sonlarında yüzbinler ziyaret ediyor. Havaalanı terminal binamız açıldı, pırıl pırıl, şehrimize yakıştı. Her alanda daha iyisini hayata geçirmek bizim için olmazsa olmazımızdır. Bir millet bahçesi hayata geçirildi. Cumhuriyet Bayramı’mızda Gastronomi Günleri ile başladığımız hizmet alanını herkes anlatıyor, oradan söz ediyor. Biz birlikte olursak güçlü oluruz, biz dayanışırsak her problemi aşarız. Biz sizin hizmetkârınızız, sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Şimdi kayak merkezine ilave yüksek irtifa merkezini yaptık. Geçenlerde federasyon başkanımız Mehmet Büyükekşi buradaydı, hayran kaldı, örneğin Galatasaray’ın yüzme takımı kamp yaptı, bisiklet takımları, jimnastik ve futbol takımları ulusal ve uluslararası kamplar yapıldı.”

Büyükkılıç, Kayseri’yi geleceğe taşımak istediklerini kaydederek, “Biz bu şehri projelerimizle, uygulamalarımızla ama en önemlisi yatırımcı için güvenli bir liman, huzur şehri anlayışı içerisinde, geleceğe bir biblo misali taşımak istiyoruz. Başka bir kaygımız yok, bundan hiç şüpheniz olmasın” dedi.

“Ben Şehrime Sevdalıyım. İşini Severek Aşk ile Yapan Yorulmazmış”

Kayseri’ye sevdalı olduğunu ve aşk ile çalışanın yorulmayacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli bize bir yük verdi. Cumhur İttifakı’mızın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyız. Bu yük benim değil, bu yük hepimizin. Gecem yok, gündüzüm yok çünkü ben şehrime sevdalıyım. Çünkü insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle sizlere sevdalıyım. Ben bunu ibadet niyetiyle yapıyorum. İşini severek aşk ile yapan yorulmazmış. Biz layık olacağız, biz dua alacağız” ifadelerini kullandı.

“Bize Başkanlıktan Ziyade Ağabeylik Yaptı”

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Mutlu Önal ise Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın her zaman kendilerine ağabeylik yaptığını ifade ederek, ‘Memduh Başkanın her zaman yanındayız’ dedi. Önal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın da her zaman yanındayım. 165 bin tane lisanslı sporcumuz var. 80 tane branşımız var. 100’e yakın futbol kulübümüz var. Biz yapılanı, ahde vefayı bilen insanlarız. Buradaki insanlar kendi cebinden, kendi yüreğinden, artırıldıklarından bu memleketin çocuklarına sahip çıkıyorlar. Uyuşturucuya bulaşmasın. Madde bağımlılığı olmasın. Kahve köşelerinde ezilmesin. Biz bu mantıkta yürüyen bir kurumuz. Allah rızası güden bir kurumuz. Hiç kimsenin burada bir beklentisi yok. Beklentimiz 2 tane çocuğumuzu kurtarabilmek. Bize sahip çıkan insanlara biz hep sahip çıktık. Memduh Başkanım da Allah razı olsun bu zamana kadar her zaman söylüyor. Bize başkanlıktan ziyade ağabeylik yaptı. Birkaç tane eksiğimiz var, onları da birebir Memduh Başkanıma söylerim.”

Konuşmaların ardından Başkan Önal tarafından Başkan Büyükkılıç’a amatör spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi.